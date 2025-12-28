Advertisement
trendingNow13056545
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: शरीर छोड़ते समय क्यों मौन हो जाती है वाणी? जानें मौत के उस आखिरी क्षण का सच

Garuda Purana: शरीर छोड़ते समय क्यों मौन हो जाती है वाणी? जानें मौत के उस आखिरी क्षण का सच

Garuda Purana: आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि जब किसी इंसान की मृत्यु का समय बहुत नजदीक आ जाता है, तो सबसे पहले उसकी बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है. उस अवस्था में व्यक्ति चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता. आइए जानते हैं कि इस बारें में गरुड़ पुराण क्या कहता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: शरीर छोड़ते समय क्यों मौन हो जाती है वाणी? जानें मौत के उस आखिरी क्षण का सच

Garuda Purana: संसार में जन्म लेने वाले हर जीव के लिए मृत्यु एक अटल सत्य है, फिर भी इंसान इसके नाम से भयभीत रहता है. इस डर का सबसे बड़ा कारण है मृत्यु के क्षण होने वाली पीड़ा और शरीर त्यागने का रहस्य. भगवद्गीता और गरुड़ पुराण में मृत्यु को एक कष्टकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जरूरी परिवर्तन बताया गया है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब इंसान मृत्यु के बहुत करीब होता है, तो उसकी वाणी मौन हो जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौत के आखिरी समय में व्यक्ति की वाणी क्यों मौन हो जाती है. आइए जानते हैं कि इस बारे में गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है.

आत्मा कैसे बदलती है शरीर? 

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है. जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा जीर्ण-शीर्ण शरीर को छोड़कर नए जीवन की यात्रा पर निकल पड़ती है. यह एक प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मोह-माया के कारण यह अत्यंत कष्टकारी प्रतीत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मृत्यु के वक्त क्यों मौन हो जाता है इंसान?

गरुड़ पुराण के अनुसार, जब मृत्यु बेहद नजदीक होती है, तो व्यक्ति की सभी इंद्रियां सुस्त होने लगती हैं. बोलने की शक्ति (वाणी) सबसे पहले साथ छोड़ देती है. व्यक्ति चाहकर भी अपने परिजनों से कुछ कह नहीं पाता. गरुड़ पुराण के अनुसार, उस समय जातक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह पूरे ब्रह्मांड और अपने जीवन की हर छोटी-बड़ी घटना को देखने लगता है.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण की ये 4 आदतें बदल देंगी आपकी तकदीर, हर काम में मिलेगी सफलता

जब आत्मा के पास पहुंचते हैं यमदूत

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है. जो लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें अंत समय में यमराज के भयानक दूत दिखाई देते हैं. उन्हें देखकर व्यक्ति इतना डर जाता है कि वह मलमूत्र तक त्याग देता है. कहा जाता है कि शरीर से प्राण खिंचते समय व्यक्ति को एक साथ 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी कष्ट होता है. उसका गला सूखने लगता है और वह छटपटाने लगता है, लेकिन वाणी मौन होने के कारण वह चिल्ला भी नहीं पाता.

कैसे शुरू होती है यमलोक की यात्रा?

जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, यमदूत उसे अपने पाश में बांध लेते हैं. इसके बाद शुरू होती है यमलोक की यात्रा. रास्ते में यमदूत उस जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए पापों को गिनाते हैं. उस वक्त व्यक्ति को अपने हर गलत कार्य पर गहरा पश्चाताप होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां