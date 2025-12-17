Garuda Purana Secret: 2026 की शुरुआत से पहले अपनाएं ये 5 आदतें, मां लक्ष्मी साल भर बरसाएंगी पैसा

2026 Garuda Purana Uay: अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक बहुत जल्द 2026 का आगाज होने वाला है. नए साल में हर इंसान की यही कामना रहती है कि आने वाला समय उसके जीवन में नई उमंग और खुशहाली लेकर आए. अक्सर लोग नए साल के संकल्प (Resolutions) तो लेते हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ दिनों तक ही सीमित रह जाते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आप पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सुख-समृद्धि व खुशहाली का वरदान प्राप्त होता रहे, तो कुछ बातों को नया साल यानी 2026 शुरू होने से पहले कर लेना जरूरी होगा. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक साल 2026 शुरू होने से पहले किन 5 शुभ कार्यों को कर लेना शुभ और मंगलकारी साबित होगा.

महिलाओं का सम्मान

गरुड़ पुराण के अनुसार, जहां स्त्री का अनादर होता है वहां दरिद्रता का वास होता है. लक्ष्मी जी उसी घर में ठहरती हैं जहां महिलाओं को उचित मान-सम्मान और प्यार मिलता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि 2026 में घर में बरकत रहे, तो अपने दिल में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जगाएं और उनका सम्मान करें.

दान का महत्व

आर्थिक तंगी से बचने का सबसे बड़ा उपाय दान बताया गया है. अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा जरूरतमंदों, गौ-सेवा या धार्मिक कार्यों में लगाने से धन की शुद्धि होती है. नया साल शुरू होने से पहले ही दान करने का संकल्प लें, ताकि आने वाले समय में आपके भंडार भरे रहें.

छोड़ें अहंकार और करें धन का आदर

कई बार धन आने पर व्यक्ति में अहंकार आ जाता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति धन का अपमान करता है या अनैतिक कार्यों में लगाता है, मां लक्ष्मी उससे जल्द ही मुख मोड़ लेती हैं. साल 2026 की सफलता के लिए लोभ और छल का त्याग कर सत्य की कमाई पर ध्यान लगाना अच्छा रहेगा.

शुद्धता और सात्विकता

गरुड़ पुराण के अनुसार, मन और शरीर की शुद्धता ईश्वर को प्रिय है. घर में साफ-सफाई रखने और अपनी दिनचर्या में सात्विकता (शुद्ध विचार और भोजन) शामिल करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी का स्थाई वास होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)