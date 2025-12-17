Advertisement
trendingNow13044301
Hindi Newsधर्मGaruda Purana Secret: 2026 की शुरुआत से पहले अपनाएं ये 5 आदतें, मां लक्ष्मी साल भर बरसाएंगी पैसा

Garuda Purana Secret: 2026 की शुरुआत से पहले अपनाएं ये 5 आदतें, मां लक्ष्मी साल भर बरसाएंगी पैसा

Garuda Purana Upay for 2026: गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु के बाद की स्थिति ही नहीं, बल्कि सुखी जीवन जीने के अद्भुत नियम बताए गए हैं. भगवान विष्णु द्वारा बताए गए इन नियमों को अगर आज से ही जीवन में उतार लिए जाएं तो 2026 आपके लिए स्वर्ण युग जैसा साबित हो सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana Secret: 2026 की शुरुआत से पहले अपनाएं ये 5 आदतें, मां लक्ष्मी साल भर बरसाएंगी पैसा

2026 Garuda Purana Uay: अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक बहुत जल्द 2026 का आगाज होने वाला है. नए साल में हर इंसान की यही कामना रहती है कि आने वाला समय उसके जीवन में नई उमंग और खुशहाली लेकर आए. अक्सर लोग नए साल के संकल्प (Resolutions) तो लेते हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ दिनों तक ही सीमित रह जाते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आप पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सुख-समृद्धि व खुशहाली का वरदान प्राप्त होता रहे, तो कुछ बातों को नया साल यानी 2026 शुरू होने से पहले कर लेना जरूरी होगा. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक साल 2026 शुरू होने से पहले किन 5 शुभ कार्यों को कर लेना शुभ और मंगलकारी साबित होगा.

 महिलाओं का सम्मान

गरुड़ पुराण के अनुसार, जहां स्त्री का अनादर होता है वहां दरिद्रता का वास होता है. लक्ष्मी जी उसी घर में ठहरती हैं जहां महिलाओं को उचित मान-सम्मान और प्यार मिलता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि 2026 में घर में बरकत रहे, तो अपने दिल में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जगाएं और उनका सम्मान करें.

Add Zee News as a Preferred Source

दान का महत्व 

आर्थिक तंगी से बचने का सबसे बड़ा उपाय दान बताया गया है. अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा जरूरतमंदों, गौ-सेवा या धार्मिक कार्यों में लगाने से धन की शुद्धि होती है. नया साल शुरू होने से पहले ही दान करने का संकल्प लें, ताकि आने वाले समय में आपके भंडार भरे रहें.

यह भी पढ़ें: Garuda Purana: घर में आएगी बरकत और खुशहाली, रोज करें इन 6 पवित्र चीजों की सेवा

छोड़ें अहंकार और करें धन का आदर

कई बार धन आने पर व्यक्ति में अहंकार आ जाता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति धन का अपमान करता है या अनैतिक कार्यों में लगाता है, मां लक्ष्मी उससे जल्द ही मुख मोड़ लेती हैं. साल 2026 की सफलता के लिए लोभ और छल का त्याग कर सत्य की कमाई पर ध्यान लगाना अच्छा रहेगा. 

शुद्धता और सात्विकता

गरुड़ पुराण के अनुसार, मन और शरीर की शुद्धता ईश्वर को प्रिय है. घर में साफ-सफाई रखने और अपनी दिनचर्या में सात्विकता (शुद्ध विचार और भोजन) शामिल करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी का स्थाई वास होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब