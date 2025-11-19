Garuda Purana: कौन-कौन नहीं दे सकता अंतिम यात्रा में कंधा? जानें शास्त्रीय नियम

Garuda Purana: श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता. जिस आत्मा ने जन्म लिया है, उसके लिए मृत्यु निश्चित है. जीवन और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है, जब तक आत्मा परमात्मा की शरण में विलीन न हो जाए. हालांकि शरीर नाशवान है, आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी बताया गया है. मृत्यु के बाद केवल भौतिक देह नष्ट होती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है. गरुड़ पुराण में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे कंधा देने जैसे रश्मों से जुड़े खास नियम और सावधानियां बताइ गई हैं. आइए जानते हैं कि किसी की अंतिम यात्रा में कौन-कौन कंधा नहीं दे सकता है.

मृत्यु के बाद आत्मा का मोह

गरुड़ पुराण में वर्णित है कि शरीर त्यागने के बाद भी आत्मा अपने स्थूल शरीर और परिवार से कुछ समय तक जुड़ी रहती है. इस मोह को समाप्त कर आत्मा को अगले जन्म की ओर बढ़ने के लिए अंतिम संस्कार का नियमपूर्वक संपन्न होना आवश्यक माना गया है. यही कारण है कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की विधि को धर्म, परंपरा और आध्यात्मिक विज्ञान- तीनों का संगम माना जाता है.

चिता को पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते?

गरुड़ पुराण के अनुसार, शवदाह के बाद चिता को पीछे मुड़कर देखना वर्जित है. आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद अपने परिजनों के प्रति अत्यधिक मोह रखती है. यदि परिवार वाले पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आत्मा फिर से उनकी ओर आकर्षित हो सकती है और अपनी यात्रा में बाधित हो जाती है. जब परिजन बिना पीछे देखे वहां से चले जाते हैं, तो आत्मा को यह संकेत मिलता है कि घर-परिवार का मोह समाप्त हो चुका है, और वह भी सहज रूप से अगले लोक की ओर बढ़ जाती है.

चिता की परिक्रमा का महत्व

अंतिम संस्कार के दौरान चिता की परिक्रमा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है. जल से भरे मटके को कंधे पर रखकर परिक्रमा की जाती है और अंत में मटका फोड़ दिया जाता है. ऐसा माना जाता है कि मटका फोड़ने से आत्मा का अपने पुराने शरीर से लगाव समाप्त होता है और वह नई यात्रा के लिए स्वतंत्र हो जाती है.

ब्रह्मचारी किसे कंधा नहीं दे सकते?

गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि ब्रह्मचारी व्यक्तियों को किसी भी सामान्य व्यक्ति की अर्थी को कंधा नहीं देना चाहिए. यह माना जाता है कि ऐसा करने से उनका ब्रह्मचर्य व्रत प्रभावित होता है. हालांकि, वे अपने माता-पिता तथा गुरुजनों की अर्थी को कंधा देने का अधिकार रखते हैं. इनके अलावा किसी अन्य को कंधा देना शास्त्रसम्मत नहीं माना गया है.

