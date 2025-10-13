Advertisement
trendingNow12959939
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: हाथ की रेखाओं से जानिए कब आने वाला है संकट या बदलाव, गरुड़ पुराण में है संकेत!

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में विस्तार से बताया गया है. आइए जानते हैं कि हथेली की रेखाएं किस प्रकार जीवन में आने वाले संकट और बदलाव का पूर्व संकेत देते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: हाथ की रेखाओं से जानिए कब आने वाला है संकट या बदलाव, गरुड़ पुराण में है संकेत!

Garuda Purana: मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता. हर वह व्यक्ति जो जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ता है. इसी कारण शास्त्रों में मृत्यु को अटल सत्य कहा गया है. हालांकि कोई इसे रोक नहीं सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पहले शरीर और मन में कुछ खास बदलाव दिखाई देते हैं, जो आने वाले अंत का संकेत माने जाते हैं. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के मुताबिक जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखा जीवन में आने वाले संकट या बदलाव का पूर्व संकेत देती है. 

गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े रहस्य

हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ गरुड़ पुराण में न सिर्फ मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, बल्कि इसमें यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, तो उसके शरीर, मन और यहां तक कि हाथों की रेखाओं में भी बदलाव आने लगते हैं. इन संकेतों को समझकर व्यक्ति के जीवन के अंत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यमदूतों और नकारात्मक शक्तियों का आभास

गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, तो उसे अपने आसपास यमराज के दूत या नकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है. इस वजह से वह हमेशा भयभीत और बेचैन महसूस करता है.

बीते जीवन के कर्मों की याद

मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को अपने जीवनभर के अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं. वह अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों पर पछताने लगता है और ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करता है.

यह भी पढ़ें: इन 4 कार्यों से करेंगे दिन की शुरुआत, तो होगा फायदा ही फायदा, होगी खूब तरक्की

अदृश्य ज्योति या रहस्यमयी दृश्य दिखना

मृत्यु के निकट आने पर कई बार व्यक्ति को अपने आसपास अद्भुत रोशनी या आग जैसी लपटें दिखाई देने लगती हैं. इसे भी मृत्यु से पहले का संकेत माना गया है.

हथेली की लकीरों में बदलाव

गरुड़ पुराण के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है, तो उसकी हथेली की रेखाएं बदलने लगती हैं. कुछ लकीरें फीकी पड़ जाती हैं, जबकि कुछ बिल्कुल गायब हो जाती हैं. कभी-कभी हथेली पर काले या नीले धब्बे भी बन जाते हैं. यह संकेत दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन अब अपने अंतिम चरण में है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

death secret in Garuda Purana

Trending news

पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
Rajya Sabha Election:
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
Election Comission
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
Cold Cough Syrup Case
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
fish
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
Tejas Mk1A Specialty
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'