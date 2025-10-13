Garuda Purana: हाथ की रेखाओं से जानिए कब आने वाला है संकट या बदलाव, गरुड़ पुराण में है संकेत!

Garuda Purana: मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता. हर वह व्यक्ति जो जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ता है. इसी कारण शास्त्रों में मृत्यु को अटल सत्य कहा गया है. हालांकि कोई इसे रोक नहीं सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पहले शरीर और मन में कुछ खास बदलाव दिखाई देते हैं, जो आने वाले अंत का संकेत माने जाते हैं. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के मुताबिक जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखा जीवन में आने वाले संकट या बदलाव का पूर्व संकेत देती है.

गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े रहस्य

हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ गरुड़ पुराण में न सिर्फ मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, बल्कि इसमें यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, तो उसके शरीर, मन और यहां तक कि हाथों की रेखाओं में भी बदलाव आने लगते हैं. इन संकेतों को समझकर व्यक्ति के जीवन के अंत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

यमदूतों और नकारात्मक शक्तियों का आभास

गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, तो उसे अपने आसपास यमराज के दूत या नकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है. इस वजह से वह हमेशा भयभीत और बेचैन महसूस करता है.

बीते जीवन के कर्मों की याद

मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को अपने जीवनभर के अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं. वह अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों पर पछताने लगता है और ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करता है.

अदृश्य ज्योति या रहस्यमयी दृश्य दिखना

मृत्यु के निकट आने पर कई बार व्यक्ति को अपने आसपास अद्भुत रोशनी या आग जैसी लपटें दिखाई देने लगती हैं. इसे भी मृत्यु से पहले का संकेत माना गया है.

हथेली की लकीरों में बदलाव

गरुड़ पुराण के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है, तो उसकी हथेली की रेखाएं बदलने लगती हैं. कुछ लकीरें फीकी पड़ जाती हैं, जबकि कुछ बिल्कुल गायब हो जाती हैं. कभी-कभी हथेली पर काले या नीले धब्बे भी बन जाते हैं. यह संकेत दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन अब अपने अंतिम चरण में है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)