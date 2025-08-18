Garuda Purana: स्वर्ग का हर सुख भोगकर धरती पर जन्म लेते हैं ऐसे लोग, इन गुणों से होती है पहचान
Advertisement
trendingNow12886275
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: स्वर्ग का हर सुख भोगकर धरती पर जन्म लेते हैं ऐसे लोग, इन गुणों से होती है पहचान

Garuda Purana: हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु, पाप-पुण्य जैसे कर्म, स्वर्ग और नरक के साथ ही पुनर्जन्म आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है. आइए जानते हैं कि कैसे लोग स्वर्ग का हर सुख भोगकर धरती पर जन्म लेते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: स्वर्ग का हर सुख भोगकर धरती पर जन्म लेते हैं ऐसे लोग, इन गुणों से होती है पहचान

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और स्वर्ग-नरक के रहस्यों का विस्तार से उल्लेख मिलता है. इसमें बताया गया है कि इंसान की आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाएगी और अगला जन्म कैसा होगा, यह उसके कर्मों पर आधारित होता है. इसके अलावा गरुड़ पुराण में जीवन से संबंधित कई अनेक ज्ञानवर्धक बातों का जिक्र किया गया है. कहते हैं कि अगर गरुड़ पुराण के नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति को मृत्यु के बार सीधे मोक्ष प्राप्त होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं, जो स्वर्ग का हर सुख भोगकर धरती पर जन्म लेते हैं. 

मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा

गरुड़ पुराण के अनुसार, बुरे कर्म करने वाले लोग मृत्यु के बाद नरक या पितृलोक की ओर जाते हैं और वहां उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है. अच्छे कर्म करने वाली आत्मा स्वर्ग में जाकर सुख और आनंद का अनुभव करती है. लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होती। निश्चित समय के बाद आत्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है और वह नया शरीर धारण करती है.

जन्म से पहले आत्मा कहां रहती है?

शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस तरह मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है, उसी तरह से पुनर्जन्म से पूर्व भी आत्मा इन्हीं लोकों में रहती है. हालांकि, जन्म लेने के बाद किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्म और कर्मों की याद नहीं रहती. इसके बावजूद, जिन आत्माओं ने स्वर्ग का सुख भोगा होता है, उनके धरती पर जन्म लेने पर उनके व्यक्तित्व और व्यवहार में कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं.

स्वर्ग से लौटकर जन्म लेने वाले लोगों के लक्षण

दयाभाव और निस्वार्थ सेवा- स्वर्ग से लौटकर आए लोग हमेशा दूसरों का भला करने की सोच रखते हैं. वे गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं. इनके भीतर ईश्वर तुल्य करुणा और संवेदनशीलता पाई जाती है.

दानशीलता की प्रवृत्ति- ऐसे लोग हमेशा दान करने के लिए तत्पर रहते हैं. वे किसी स्वार्थ या लाभ की अपेक्षा किए बिना दूसरों की मदद करते हैं. उनकी यह आदत उन्हें समाज में आदरणीय बनाती है.

पवित्र और विनम्र स्वभाव- स्वर्ग का सुख भोगकर लौटे व्यक्तियों की आत्मा अत्यंत पवित्र होती है. उनके व्यवहार में विनम्रता, वाणी में मधुरता और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव होता है. यही गुण उन्हें लोगों का प्रिय बनाते हैं.

सुंदर और आकर्षक दांत- गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जिन लोगों के दांत अत्यंत सुंदर और आकर्षक होते हैं, वे भी पिछले जन्म में अच्छे कर्म करने वाले होते हैं। उनके शुभ कर्म उनके व्यक्तित्व की आभा में झलकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
Election Commission
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
Cloudbursts
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
Punjab Assistant professors & Librarians
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
Delhi
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
Amoebic Encephalitis
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
PM Modi
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश से ट्रैफिक पैदल... आज पूरे दिन रेड अलर्ट है
Mumbai rain
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश से ट्रैफिक पैदल... आज पूरे दिन रेड अलर्ट है
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
Raghuji Bhosale
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
Tamil Nadu Registration System
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
Maharashtra
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
;