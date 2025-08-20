Garuda Purana: कभी अमीर नहीं बन पाते ऐसे लोग, मां लक्ष्मी भी छोड़ देती हैं साथ, हो जाते कंगाल
Garuda Purana: गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कुछ ऐसे व्यवहार और आदतों का उल्लेख किया है, जो इंसान के जीवन से लक्ष्मी कृपा को दूर कर देती हैं. यदि व्यक्ति इन आदतों को त्याग दे, तो जीवन में समृद्धि आती है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:30 PM IST
Garuda Purana: कभी अमीर नहीं बन पाते ऐसे लोग, मां लक्ष्मी भी छोड़ देती हैं साथ, हो जाते कंगाल

Garuda Purana: हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में धन, वैभव और सुख-संपन्नता बनी रहे. कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना चाहता. लेकिन अक्सर अनजाने में की गई कुछ आदतें गरीबी और समस्याओं को न्योता दे देती हैं. गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कुछ ऐसे व्यवहार और आदतों का उल्लेख किया है, जो इंसान के जीवन से लक्ष्मी कृपा को दूर कर देती हैं. यदि व्यक्ति इन आदतों को त्याग दे, तो जीवन में न सिर्फ समृद्धि आती है, बल्कि सुख-शांति भी बनी रहती है.आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि किन आदतों की वजह व्यक्ति अमीर नहीं बन पाते और मां लक्ष्मी किन लोगों का साथ छोड़कर चली जाती हैं.

धन का अहंकार

गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति धन मिलने पर अहंकारी बन जाता है, उसका पतन निश्चित होता है. ऐसे लोग दूसरों से कट जाते हैं और धीरे-धीरे लक्ष्मी जी भी उनसे दूर हो जाती हैं. इसलिए धन आने पर उसे संचय करना और जरूरतमंदों की सहायता करना ही अच्छा है.

लालच रखना

लोभ-लालच को हमेशा ही जीवन का सबसे बड़ा दोष बताया गया है. लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता और कई बार गलत रास्ते भी अपना लेता है. इससे उसका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है और धन की बरकत भी खत्म हो जाती है.

मेहनत से बचना

गरुड़ पुराण के मुताबिक, जो लोग परिश्रम से कतराते हैं और अपना काम हमेशा दूसरों पर थोपते रहते हैं, उनसे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, मेहनत से अर्जित किया गया धन ही सुख और स्थायी समृद्धि प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें: सुख-समृद्धि के साथ घर में वास करेंगी मां लक्ष्मी, आज ही गांठ बांध लें गरुड़ पुराण की ये 5 बातें

 

अस्वच्छ रहना

जहां स्वच्छता नहीं होती वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता. गंदे वस्त्र पहनना, नियमित स्नान न करना या साफ-सफाई की अनदेखी करना भी दरिद्रता को बुलावा देता है. मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर और शरीर दोनों की स्वच्छता जरूरी है.

देर तक सोना

गरुड़ पुराण के मुताबिक सूर्योदय के बाद तक सोते रहने वाले लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते. ऐसे लोग आलसी बन जाते हैं और धन की कमी का सामना करते रहते हैं. ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही सफलता और लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Garuda Purana

