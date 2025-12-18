Garuda Purana: बुरे कर्मों के लिए नर्क में मिलती हैं भयानक सजा, इन 5 तरह की सजा के बारे में जान कांप जाएगी रूह!

Advertisement
Garuda Purana Punishment List: गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है कि किन बुरे कर्मों के लिए क्या सजा जी जाती है. ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस बात का हमेशा भान रखना चाहिए कि वो कौन से कर्म करे और किन कामों को भूलकर कर भी न करे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:06 PM IST
Garuda Purana Punishment​: गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसकी आत्मा को नर्क में सजा दी जाती है या फिर उसके अच्छे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग में स्थान दिया जाता है. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि आखिर ऐसे व्यक्ति के लिए नर्क में किस तरह की सजा का प्रावधान किया जाता है जो अपनी पत्नी को पीटते हैं या उसको दुख देते हैं. स्वार्थ के लिए जीवों को मारने वाले को नर्क में क्या सजा भुगतनी होती है. इस कड़ी में हम 5 तरह की सजा के बारे में जानेंगे जिन्हें अलग अलग बुरे कर्मों के लिए व्यक्ति की आत्मा को भोगना पड़ता है.

कुम्भिपाकम सजा 
कुम्भिपाकम सजा ऐसे पापी व्यक्ति को दी जाती है जिसने पूरा जीवन केवल अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या की हो. इस सजा में पापात्मा को बड़े बर्तन में खौलते हुए तेल डाल कर तलने प्रक्रिया बार बार कि जाती है.

कालासुत्रम
कालासुत्रम सजा ऐसे लोगों की अत्मा को दी जाती है जो बड़े-बुज़ुर्गों का पूरा जीवन अपमान करते हैं. इन पापात्मा को नर्क की आग में झोंक दिया जाता है. ऐसे लोगों की आत्मा को बार बार इस प्रक्रिया से गुजारा जाता है.

असितापत्रम
असितापत्रम सजा उन लोगों की आत्मा को दी जाती है तो अपना कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते और आलस्य में डूबे रहते हैं. ऐसे पापात्मा को नुकीले धार वाले चाकू से बार बार गोदा जाता है और लगातार कोड़ों से पीटा जाता है.

अन्धकूपम
अन्धकूपम की सजा ऐसे लोगों को दी जाती है जो दूसरों को हमेशा परेशान करते हैं और बुरे स्वभाव के होते हैं. इस पापियों की आत्माम को  एक ऐसे अंधेर कुएं में धकेल दिया जाता है जिसमें क्रूर जानवर और भयानक सांपों का वास होता है.

तप्तमूर्ति
तप्तमूर्ति सजा उन लोगों की आत्मा को दी जाती है जो सोने इस तरह की धातुओं या उनसे बने गहनों की चोरी करते हैं. ऐसे लोगों की आत्मा को नरक की गर्म आग डाला जाता है.

जानें पत्नी को पीटने वाले को क्या सजा दी जाती है
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोग जो पत्नी को पीटते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं या उनके साथ बुरे से बुरा व्यवहार करते हैं, लोगों की आत्मा को यमदूतों द्वारा रौरव नरक की ओर खींचकर ले जाया जाता है. इस नर्क में रुरु नामक भयानक सापों का वास है. पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने वाले लोगों की आत्मा को ये भयानक सांप लगातार डसते रहते हैं.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Garuda Purana

