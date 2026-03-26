Garuda Purana: ये 4 गलतियां छीन सकती हैं आपका सौभाग्य और स्वास्थ्य, आज ही संभल जाएं!

Garuda Purana: सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को 18 महापुराणों में एक माना गया है. यह पुराण मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में विस्तार से बताता है. गरुड़ पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए विशेष संवाद पर आधारित है. कहा जाता है कि गरुड़ पुराण की बातों को जीवन में उतारने वाला इंसान हर स्थिति में सुखी-समपन्न रहता है. समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि धन, ज्ञान और संपन्नता होते हुए भी लोगों का पतन होने लगता है. इस बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि इंसान की कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति पतन की ओर जाने लगता है. ऐसे में आइए, गरुड़ पुराण से जानते हैं कि इंसान की कौन सी 4 गलतियां उसके धन, सेहत और भाग्य पर नकारात्मक असर डालती है.

घर को कभी ना रखें गंदा

गरुड़ पुराण की मानें तो ऐसे लोगों को दरिद्रता बुरी तरह से घेर लेती है, जो अपने शरीर को साफ-सुथरा नहीं रखते हैं. शास्त्रों में भी कहा गया है कि मां लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं, जहां स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है. इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि व्यक्ति को रोज स्नान करना चाहिए और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखन चाहिए. क्योंकि, ऐसा नहीं करने पर न सिर्फ अर्जित धन नष्ट हो जाता है, बल्कि ऐसे लोगों की समाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाती है.

विद्या का अभ्यास ना छोड़ें

गरुड़ पुराण के अनुसार, ज्ञान अर्जित करन के साथ-साथ उसे सहेजकर रखना भी खास महत्व रखता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है जो लोग लगातार अभ्यास नहीं करते, उनका ज्ञान धीरे-धीरे कम होने लगता है. कहा भी कहा है- 'अनाभ्यासेन विषम विद्या' यानी विना अभ्यास के ज्ञानी पुरुष की विद्या भी नष्ट हो जाती है. इसलिए विद्या का अभ्यास करना ना छोड़ें.

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गलत खान-पान से करें परहेज

शास्त्र कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसका निरोगी काया है. हालांकि आज कल के लाइफ स्टाइल में लोग सेहत का खास ख्याल नहीं रखते. गरुड़ पुराण के मुताबिक, गलत खान-पान की आदत से व्यक्ति की अर्जित संपत्ति भी धीरे-धीरे कम होने लगती है. गरुड़ पुराण की मानें तो अधिकांश रोगों की जड़ असंतुलित आहार है. चाणक्य कहते हैं कि जो भोजन देरी से पचता हो, वह सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है. इसलिए खान-पान में हमेशा संतुलित आहार का ध्यान रखना चाहिए. ऐसा न करने पर सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है.

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कभी ना करें किसी की चुगली

चाणक्य कहते हैं कि सच्चे मित्र अनमोल रत्न की तरह होते हैं. लेकिन कई बार एक छोटी-सी भूल दोस्ती में दरार पैदा कर देती है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र की गुप्त बातों को दूसरों से कहता है, तो वास्तव में वह चुगली कर रहा होता है. चाणक्य नीति के मुताबिक, दोस्ती में चुगली का कोई स्थान नहीं होना चाहिए. ऐसा करने से अच्छे दोस्त भी दूरी बनाने लगते हैं और मित्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है. इसलिए मित्रता को बनाए रखने के लिए दोस्तों की गुप्त बातें किसी को ना बताएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)