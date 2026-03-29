Garuda Purana: घर की सुख-शांति छीन लेती हैं ये 4 गलतियां, मां लक्ष्मी नाराज होकर छोड़ देती हैं घर

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का अहम स्थान है. इस महापुराण में न सिर्फ मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य बताया गया है, बल्कि सफल और सुखद जीवन जीने के नीति-नियमों का भी विस्तार से वर्णन है. गरुड़ पुराण के आचारकांड में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख है, जिन्हें अगर गलत समय पर किया जाए, तो वे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं. गरुड़ पुराण के मुताबिक, इन कार्यों को करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं होता. ऐसे लोगों का घर-परिवार कलह-क्लेश से घिर रहता है. इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के मुताबिक, दैनिक जीवन में इन चार गलतियों को करने वालों पर मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के मुताबिक, जानते हैं कि कौन-कौन से 4 का नहीं करने चाहिए.

गुरुवार के नियमों की अनदेखी

शास्त्रों के अनुसार, गुरुवार का दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित है. गुरु ग्रह को सुख-समृद्धि और भाग्य का कारक भी माना गया है. ऐसे में गुरुवार के दिन बाल-दाढ़ी, नाखून कटवाने, घर में पोंछा लगाने और नॉनलवेज का सेवन करने से बचना चाहिए. विवाहित महिलाओं को भी इस दिन बाल धोने से परहेज करना चाहिए. गरुड़ पुराण के मुताबिक, जो कोई गुरुवार के इन नियमों की अनदेखी करता है, उसे बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त नहीं होती. इसकी वजह से जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है.

रात को ना काटें नाखून और बाल

गरुड़ पुराण में शरीर की शुद्धि के लिए खास समय और मुहूर्त बताए गए हैं. ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश लोग अपनी सुविधा के अनुसार नाखून काट लेते हैं, जिसे शास्त्रों में अपशकुन का नाम दिया गया है. गरुड़ पुराण कहता है कि शाम ढलने के बाद नाखून काटने से दरिद्रता का साया मंडराने लगता है. शास्त्रों के अनुसार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से घर की बरकत रुक जाती है.

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तुलसी पूजन में समय का रखें ध्यान

शास्त्रों में तुलसी को साक्षात मां लक्ष्मी का रूप माना गया है. कहते हैं मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है. लेकिन शास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त के बाद या शाम के समय तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना या उसके पत्ते तोड़ना अत्यंत अशुभ है. गरुड़ पुराण के नियम के मुताबिक, शाम को तुलसी के नीचे सिर्फ घी का दीपक जलाना चाहिए.

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सूर्यास्त के बाद ना लगाएं घर में झाड़ू

सनातन धर्म की परंपरा में झाड़ू को धन की देवी मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा गया है. लेकिन गलत समय पर घर में झाड़ू लगाना अशुभ हो सकता है. मान्यता है कि शाम के बाद घर में झाड़ू लगाने से सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है. इसके अलावा ऐसा करने से धन की देवी का भी अपमान होता है. इसलिए सूर्यास्त के बाद घर में भूलकर भी झाड़ू ना लगाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)