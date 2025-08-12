Garuda Purana: बर्बादी की ओर ले जाती हैं ये 5 चीजें, समय रहते बना लें दूरी, वरना हो जाएंगे कंगाल
Advertisement
trendingNow12877652
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: बर्बादी की ओर ले जाती हैं ये 5 चीजें, समय रहते बना लें दूरी, वरना हो जाएंगे कंगाल

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी आदतों का उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति को दरिद्रता और पतन की ओर ले जाती हैं. आइए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: बर्बादी की ओर ले जाती हैं ये 5 चीजें, समय रहते बना लें दूरी, वरना हो जाएंगे कंगाल

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इसके आराध्य भगवान श्रीहरि विष्णु हैं. इसमें जीवन-मरण, पाप-पुण्य, सद्गति-अधोगति, और आचरण संबंधी कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं. यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें भगवान विष्णु मानव जीवन को सही दिशा देने वाले नियम और आदर्श बताते हैं. गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी आदतों का उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति को दरिद्रता और पतन की ओर ले जाती हैं. इनसे बचना सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है. आइए जानते हैं उन बातों के बारे में.

गंदे वस्त्र पहनना

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनके जीवन में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता. ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती. इसलिए कपड़ों को साफ-सुथरा रखकर ही पहनना चाहिए.

अनुचित समय पर सोना

सूर्योदय के बाद देर तक सोना और सूर्यास्त के तुरंत बाद सोने की आदत को अशुभ माना गया है. यह आलस्य और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है, जिससे व्यक्ति आर्थिक और शारीरिक परेशानियों में घिर सकता है.

धन का घमंड

अपनी संपत्ति पर अहंकार करना भी दरिद्रता का कारण बताया गया है. ऐसे लोग न केवल मां लक्ष्मी की कृपा खो देते हैं, बल्कि धीरे-धीरे उनकी सोच और विवेक भी कमजोर हो जाता है.

मेहनत से बचना

जो लोग कार्य करने में आलसी होते हैं और मेहनत से बचने की कोशिश करते हैं, उन्हें सफलता और समृद्धि प्राप्त नहीं होती. परिश्रम ही जीवन में उन्नति का मूल मंत्र है.

आलोचना करना

जो लोग खुद कोई रचनात्मक कार्य नहीं करते, लेकिन दूसरों में कमियां निकालने में समय बिताते हैं, वे समाज में सम्मान नहीं पा पाते और धीरे-धीरे अकेले पड़ जाते हैं.

गरुड़ पुराण का स्पष्ट है संदेश 

अच्छी आदतें अपनाकर और बुरी आदतों से दूर रहकर ही व्यक्ति धन, सम्मान और सुख-समृद्धि को बनाए रख सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
Justice Varma Cash row
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
Faisal Patel
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
Stray dogs
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
;