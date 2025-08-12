Garuda Purana: बर्बादी की ओर ले जाती हैं ये 5 चीजें, समय रहते बना लें दूरी, वरना हो जाएंगे कंगाल

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इसके आराध्य भगवान श्रीहरि विष्णु हैं. इसमें जीवन-मरण, पाप-पुण्य, सद्गति-अधोगति, और आचरण संबंधी कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं. यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें भगवान विष्णु मानव जीवन को सही दिशा देने वाले नियम और आदर्श बताते हैं. गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी आदतों का उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति को दरिद्रता और पतन की ओर ले जाती हैं. इनसे बचना सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है. आइए जानते हैं उन बातों के बारे में.

गंदे वस्त्र पहनना

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनके जीवन में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता. ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती. इसलिए कपड़ों को साफ-सुथरा रखकर ही पहनना चाहिए.

अनुचित समय पर सोना

सूर्योदय के बाद देर तक सोना और सूर्यास्त के तुरंत बाद सोने की आदत को अशुभ माना गया है. यह आलस्य और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है, जिससे व्यक्ति आर्थिक और शारीरिक परेशानियों में घिर सकता है.

धन का घमंड

अपनी संपत्ति पर अहंकार करना भी दरिद्रता का कारण बताया गया है. ऐसे लोग न केवल मां लक्ष्मी की कृपा खो देते हैं, बल्कि धीरे-धीरे उनकी सोच और विवेक भी कमजोर हो जाता है.

मेहनत से बचना

जो लोग कार्य करने में आलसी होते हैं और मेहनत से बचने की कोशिश करते हैं, उन्हें सफलता और समृद्धि प्राप्त नहीं होती. परिश्रम ही जीवन में उन्नति का मूल मंत्र है.

आलोचना करना

जो लोग खुद कोई रचनात्मक कार्य नहीं करते, लेकिन दूसरों में कमियां निकालने में समय बिताते हैं, वे समाज में सम्मान नहीं पा पाते और धीरे-धीरे अकेले पड़ जाते हैं.

गरुड़ पुराण का स्पष्ट है संदेश

अच्छी आदतें अपनाकर और बुरी आदतों से दूर रहकर ही व्यक्ति धन, सम्मान और सुख-समृद्धि को बनाए रख सकता है.

