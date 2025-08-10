Garuda Purana: मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती ये आदतें, गिद्ध के रूप में मिलता है अगला जन्म

Garuda Purana: मनुष्य अपने जीवन में अनेक कार्य करता है, जिनमें से कुछ भूलवश तो कुछ जानबूझकर गलत भी हो सकते हैं. यदि कोई यह सोचता है कि गलत कार्य करने के बाद वह दंड से बच सकता है, तो यह भ्रांति है, क्योंकि ऐसे कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है. इसी कारण हमारे वेद, शास्त्र और पुराण धर्म के मार्ग पर चलने तथा पुण्य कर्म करने का उपदेश देते हैं, ताकि जीवन सुखमय हो और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सके. इन्हीं में एक प्रमुख ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो 18 महापुराणों में विशेष स्थान रखता है. आइए जानते हैं मरने के बाद भी कौन सी आदतें पीछा नहीं छोड़ती हैं और किन कारणों से अगला जन्म गिद्ध का होता है.

अवश्य मिलता है अच्छे-बुरे कर्मों का फल

गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच संवाद वर्णित है. इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ के प्रश्नों के उत्तर में जीवन, मृत्यु, पाप और पुण्य से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाए हैं. इस ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है- यह केवल जीवनकाल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मृत्यु के बाद भी प्रभाव डालता है. इसके अलावा, इसमें मित्रता को लेकर भी कई महत्वपूर्ण संदेश दिए गए हैं.

मित्र को धोखा देने का दुष्परिणाम

गरुड़ पुराण के अनुसार, मित्रता का आधार सच्चाई, निष्ठा और सहयोग होना चाहिए. एक सच्चा मित्र अपने साथी के सुख-दुख में सहायक बनता है, न कि उसका लाभ उठाता है. जो व्यक्ति अपने मित्र को धोखा देता है या उसका विश्वास तोड़ता है, वह गंभीर पाप का भागी होता है.

ग्रंथ में उल्लेख है कि ऐसे व्यक्तियों का अगले जन्म में गिद्ध के रूप में पुनर्जन्म होता है. वे ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं और मृत जीवों का मांस खाने के लिए विवश होते हैं. यह दंड उन्हें अपने विश्वासघात और स्वार्थी आचरण के परिणामस्वरूप भोगना पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)