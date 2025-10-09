Garuda Purana: महापुराण माने गए गरुड़ पुराण में जन्म-मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और नीति-धर्म आदि से जुड़े गहन रहस्य बताए गए हैं. जो व्‍यक्ति इनका पालन करता है, उसका मौजूदा जीवन तो सुखी रहता ही है, अगले जन्‍म भी अच्‍छे होते हैं. गरुड़ पुराण मरने के बाद तरने यानी कि मोक्ष पाने का रास्‍ता भी बताता है. साथ ही इसमें सुखी, संपन्‍न और सफल जीवन पाने का तरीका भी बताया गया है. इसके अनुसार महिलाओं को कुछ काम नहीं करना चाहिए, वरना उनकी ये गलतियां घर की समृद्धि और खुशहाली को खत्‍म कर देती हैं. घर में तनाव, तंगी बढ़ाती हैं और मान हानि का कारण बनती हैं. जानिए महिलाओं को कौनसे काम नहीं करना चाहिए.

महिलाएं ना करें ये काम

अतिथि का अपमान - अतिथि भगवान का रूप होते हैं. घर में आए मेहमान का कभी अपमान ना करें. महिलाएं घर आए अतिथि का सम्‍मान करें और खूब सत्‍कार करें. वरना लक्ष्‍मी जी रूठ जाएंगी. जिस घर में मेहमानों का सम्‍मान ना हो, वहां मां लक्ष्‍मी जी वास नहीं करती हैं. साथ ही ये गलती समाज में कुटुंब में मानहानि भी करती हैं.

सुनसान जगह पर ना जाएं - महिलाएं कभी सुनसान या अनजान जाने पर बचें. यह गलती उनके जीवन और मान-सम्‍मान पर संकट ला सकती है. विशेष तौर पर अनजान लोगों के साथ जाने का जोखिम ना लें.

बेवजह का खर्च - महिला परिवार की धुरी होती है, वह मितव्‍ययता से काम ले और बजट देखकर ही खर्च करें. बेवजह का खर्च ना करें. बल्कि मुश्किल समय के लिए कुछ बचत करके भी रखें.

पति से दूरी - गरुड़ पुराण के अनुसार, विवाहित महिलाओं को अपने पति से लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहिए. पति-पत्नी का रिश्ता बहुत अहम होता है लेकिन दूरी या भरोसे की कमी इसे कमजोर कर सकती है. साथ ही घर में झगड़ा-कलह भी बढ़ाता है. साथ ही पराए घर में ज्‍यादा दिन रहने से भी बचें.

