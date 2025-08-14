Garuda Purana: इन कामों से 7 पीढ़ियां रहती हैं खुशहाल, गरुड़ पुराण की इन बातों छिपा गहरा रहस्य
Garuda Purana: इन कामों से 7 पीढ़ियां रहती हैं खुशहाल, गरुड़ पुराण की इन बातों छिपा गहरा रहस्य

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी ग्रंथ है, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है.इसमें भगवान विष्णु ने जीवन और मृत्यु से संबंधित अनेक गहन रहस्यों का वर्णन किया है.

 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 14, 2025, 03:16 PM IST
Garuda Purana: इन कामों से 7 पीढ़ियां रहती हैं खुशहाल, गरुड़ पुराण की इन बातों छिपा गहरा रहस्य

Garuda Purana: गरुड़ पुराण का पाठ सामान्य तौर पर व्यक्ति के निधन के बाद घर में किया जाता है, क्योंकि इसे मोक्ष और सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है. हालांकि, इसमें केवल मृत्यु के बाद की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि मानव जीवन में सुख-शांति और समृद्धि लाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है. गरुड़ पुराण में कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है, जिसका पालन करने से धन-ऐश्वर्य और सुख में अपार वृद्धि होती है. ऐसे लोगों का घर-परिवार हमेशा खुशहाल रहती है, वहां बरकत होती रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के किन नियमों का पालन करने से 7 पीढ़ियां खुशहाल रहेंगी. 

अच्छे कर्मों का महत्व

गरुड़ पुराण के अनुसार, जीवन में सुख-दुख का अनुभव हमारे अपने कर्मों का परिणाम है. अच्छे कर्म सुख का मार्ग खोल देते हैं हैं, जबकि बुरे कर्म कष्ट का कारण बनते हैं. यही कारण है कि यह ग्रंथ मनुष्य को पुण्य कार्यों के प्रति प्रेरित करता है. इसमें बताए गए कुछ कार्य न केवल जीवन को कष्टमुक्त बनाते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी कराते हैं. साथ ही, इनके प्रभाव से व्यक्ति के साथ-साथ उसकी सात पीढ़ियों का भी कल्याण होता है.

अन्नदान

अन्नदान को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है। अपनी क्षमता के अनुसार समय-समय पर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार पर लगे दोष समाप्त होते हैं और सात पीढ़ियों तक सुख-समृद्धि बनी रहती है।

ध्यान

गरुड़ पुराण के मुताबिक, मन को शुद्ध और स्थिर करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है. नियमित ध्यान से मानसिक शांति मिलती है, परिवार में सामंजस्य बना रहता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है.

कुलदेवता की पूजा

हर परिवार की अपनी कुलदेवी या कुलदेवता होती है. उनका पूजन और सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से परिवार और आने वाली पीढ़ियों का विकास होता है. साथ ही, पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध और दान जैसे कार्य भी करने चाहिए.

पशु-पक्षियों को भोजन कराना

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि रोजाना पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए. इसके अलावा पक्षियों को दाना, चींटियों को चीनी और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना भी पुण्यदायी माना गया है। यदि रोजाना संभव न हो तो कम से कम सप्ताह में कुछ दिन यह अवश्य करना चाहिए।

भगवान को भोग लगाना

गरुड़ पुराण कहता है कि जो कुछ हमारे पास है, वह ईश्वर की देन है. इसलिए उन्हें आभार प्रकट करना जरूरी है. घर में बने भोजन को पहले शुद्ध भाव से भगवान को अर्पित करें, फिर परिवार के साथ ग्रहण करें. इससे घर में सुख-शांति और आशीर्वाद का वातावरण बना रहता है.

