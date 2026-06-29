दोस्त के रूप में कहीं आपके पास तो नहीं छिपा है 'आस्तीन का सांप'? गरुड़ पुराण के ये संकेत खोल देंगे सबकी पोल

आज के जमाने में सबसे मुश्किल काम है एक सच्चे दोस्त की पहचान करना. आजकल लोग मुंह पर तो बड़े मीठे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे कब छुरा घोंप दें, कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसे नकली दोस्तों या आस्तीन के सांपों को पहचानने के लिए हिंदू धर्म के बेहद प्रसिद्ध ग्रंथ गरुड़ पुराण में कमाल की बातें बताई गई हैं.
गरुड़ पुराण के नीति सार में इंसानी रिश्तों को लेकर कुछ ऐसे पक्के संकेत दिए गए हैं, जिन्हें अगर आप समझ लें, तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे. इस प्राचीन किताब में साफ लिखा है कि गलत लोगों की संगति में रहने से इंसान की तरक्की रुक जाती है और उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है.
पहला बड़ा संकेत है मुंह पर मीठा बोलना और पीठ पीछे गेम खेल जाना. गरुड़ पुराण के नीति श्लोक के अनुसार, जो इंसान आपके सामने तो आपकी बड़ी तारीफ करता है, आपको अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक दिखाता है, लेकिन आपके हटते ही दूसरों के सामने आपकी बुराई शुरू कर देता है या आपके काम बिगाड़ने की साजिश रचता है, वो सबसे खतरनाक दुश्मन है.
इस ग्रंथ में ऐसे लोगों की तुलना जहर से भरे उस घड़े से की गई है जिसके ऊपर थोड़ा सा दूध तैर रहा हो. ऐसे नकली और मतलबी दोस्तों से तुरंत दूरी बना लेना ही समझदारी है, वरना ये आपको ऐसी जगह ले जाकर डुबोएंगे जहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा.
दूसरा संकेत है संकट या बुरे समय में सबसे पहले भाग जाना. गरुड़ पुराण कहता है कि सच्चे मित्र की असली परीक्षा तभी होती है जब आप किसी मुसीबत में फंसे हों. जब आपके पास पैसा हो, सुख हो, तो दुनिया आपके आसपास मंडराएगी.
लेकिन जैसे ही आप पर कोई आर्थिक तंगी या पारिवारिक संकट आता है, जो दोस्त सबसे पहले बहाने बनाकर आपसे दूरी बना लेता है या आपका फोन उठाना बंद कर देता है, उसे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए.
ग्रंथ के मुताबिक, सच्चा मित्र वही है जो सुख में भले ही पीछे रहे, लेकिन दुख के समय आपके साथ ढाल बनकर सबसे आगे खड़ा हो जाए.
तीसरा संकेत है आपकी गलतियों पर पर्दा डालना या गलत रास्ते पर आपका साथ देना. गरुड़ पुराण के नीति सार में लिखा है कि एक सच्चा और ईमानदार दोस्त हमेशा आपको गलत काम करने से रोकेगा, भले ही उस समय आपको उसकी बात बुरी लगे.
लेकिन जो नकली दोस्त होते हैं, वे आपको गलत लत या गलत रास्ते पर जाते देखकर भी टोकते नहीं हैं, बल्कि आपके हां में हां मिलाते हैं. वे सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपका भला बुरा सोचने से उन्हें कोई मतलब नहीं होता. ऐसे लोग जो आपको बर्बादी की तरफ धकेलते हैं, वे दोस्त के रूप में छिपे हुए आपके सबसे बड़े दुश्मन ही होते हैं.
तो भाई, गरुड़ पुराण की इस गहरी सीख का सीधा सा सार यही है कि अपनी फ्रेंड लिस्ट को हमेशा छोटा और सॉलिड रखें. आज ही अपने आसपास के लोगों को इस पैमाने पर रख कर देखिए.
जो लोग गरुड़ पुराण के इन पैमानों पर खरे नहीं उतरते, उनसे बिना किसी झगड़े के धीरे से किनारा कर लीजिए. अपनी लाइफ के सीक्रेट्स और प्लान्स कभी भी हर किसी के सामने शेयर न करें.
इस ग्रंथ में दी गई यह छोटी सी सलाह आपको आने वाले बड़े धोखे, मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान से हमेशा के लिए बचा लेगी.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
(संबंधित खबर: नौकरी में हानि, व्यापार में घाटा! इस सप्ताह कर्क-सिंह समेत 3 राशियों को सतर्कता की जरूरत, पढ़ें वीकली करियर-मनी राशिफल)