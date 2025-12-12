Advertisement
trendingNow13038588
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: घर में हमेशा बनी रहेगी खुशहाली, जान लें गरुड़ पुराण से 3 दिव्य उपाय

Garuda Purana: घर में हमेशा बनी रहेगी खुशहाली, जान लें गरुड़ पुराण से 3 दिव्य उपाय

Garuda Purana Upay for Happiness: गरुड़ पुराण में घर में खुशहाली और बरकत के लिए कुछ दिव्य उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के किन 3 विशेष नियमों का पालन करने से घर-परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है.

 

|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: घर में हमेशा बनी रहेगी खुशहाली, जान लें गरुड़ पुराण से 3 दिव्य उपाय

Garuda Purana: हिंदू धर्म में मान्यता है कि इंसान जो भी काम करता है, मृत्यु के बाद उसे उसी के अनुसार फल मिलता है. सनातन धर्म के ग्रंथों में कई ऐसे पुराण शामिल हैं, जो जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष से जुड़े गहरे सिद्धांत बताते हैं. इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गरुड़ पुराण. यह पुराण विष्णु पुराण का एक विस्तार है, जिसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन तथा पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद को विस्तार से बताया गया है. इसमें जीवन के अनेक नियम, आदर्श और आचरण बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से घर में सुख-शांति और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. आइए, गरुड़ पुराण के अनुसार, जानते हैं कि कौन से 3 दिव्य उपाय घर में खुशहाली लाते हैं.

समृद्धि के लिए साफ-सफाई है जरूरी

गरुड़ पुराण में घर-परिवार की समृद्धि बनाए रखने के लिए कई जरूरी बातों का उल्लेख किया गया है. इसमें बताया गया है कि भोजन हमेशा पवित्र भावना से तैयार किया जाए और भगवान को भोग लगाने से पहले उसे किसी भी तरह से जूठा न किया जाए. ऐसा करने वाले घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती. रसोई की साफ-सफाई को भी बहुत महत्व दिया गया है. रसोई में गंदगी, जूठा भोजन या बासी वस्तुएं रखने से मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी की कृपा दूर हो सकती है. इसलिए किचन को साफ-सुथरा और पवित्र रखने से घर में समृद्धि आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला के सम्मान का खास महत्व

गरुड़ पुराण में महिलाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है. इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों को सम्मान, प्रेम और आदर दिया जाता है, वहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है.जबकि, जहां स्त्रियों का अपमान होता है, वहां धीरे-धीरे सुख, संपत्ति और शांति समाप्त होने लगती है.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण के अनुसार इन 4 लोगों से रखें दूरी, वरना जीवन में कभी नहीं मिलेगा सुख

आजकल कई बार लोग अपने माता-पिता और बुजुर्गों की आलोचना करने लगते हैं. लेकिन इस पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान नहीं करता और उनका आशीर्वाद नहीं लेता, वह अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाता. इसलिए परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति आदर और सेवा भाव आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी जरूरी है.

दान-पुण्य का महत्व

हिंदू धर्म में दान को अत्यंत पावन कर्म माना गया है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता जरूर करनी चाहिए. नियमित दान-पुण्य से न सिर्फ पापों का नाश होता है, बल्कि इससे मन को शांति मिलती है और आत्मा की उन्नति होती है. इस पुण्य कर्म के जरिए कोई इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

TAGS

Garuda Purana

Trending news

वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
MNREGA Scheme
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
Lok Sabha E-Cigarette
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!