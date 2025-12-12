Garuda Purana: घर में हमेशा बनी रहेगी खुशहाली, जान लें गरुड़ पुराण से 3 दिव्य उपाय

Garuda Purana: हिंदू धर्म में मान्यता है कि इंसान जो भी काम करता है, मृत्यु के बाद उसे उसी के अनुसार फल मिलता है. सनातन धर्म के ग्रंथों में कई ऐसे पुराण शामिल हैं, जो जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष से जुड़े गहरे सिद्धांत बताते हैं. इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गरुड़ पुराण. यह पुराण विष्णु पुराण का एक विस्तार है, जिसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन तथा पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद को विस्तार से बताया गया है. इसमें जीवन के अनेक नियम, आदर्श और आचरण बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से घर में सुख-शांति और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. आइए, गरुड़ पुराण के अनुसार, जानते हैं कि कौन से 3 दिव्य उपाय घर में खुशहाली लाते हैं.

समृद्धि के लिए साफ-सफाई है जरूरी

गरुड़ पुराण में घर-परिवार की समृद्धि बनाए रखने के लिए कई जरूरी बातों का उल्लेख किया गया है. इसमें बताया गया है कि भोजन हमेशा पवित्र भावना से तैयार किया जाए और भगवान को भोग लगाने से पहले उसे किसी भी तरह से जूठा न किया जाए. ऐसा करने वाले घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती. रसोई की साफ-सफाई को भी बहुत महत्व दिया गया है. रसोई में गंदगी, जूठा भोजन या बासी वस्तुएं रखने से मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी की कृपा दूर हो सकती है. इसलिए किचन को साफ-सुथरा और पवित्र रखने से घर में समृद्धि आती है.

महिला के सम्मान का खास महत्व

गरुड़ पुराण में महिलाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है. इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों को सम्मान, प्रेम और आदर दिया जाता है, वहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है.जबकि, जहां स्त्रियों का अपमान होता है, वहां धीरे-धीरे सुख, संपत्ति और शांति समाप्त होने लगती है.

आजकल कई बार लोग अपने माता-पिता और बुजुर्गों की आलोचना करने लगते हैं. लेकिन इस पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान नहीं करता और उनका आशीर्वाद नहीं लेता, वह अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाता. इसलिए परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति आदर और सेवा भाव आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी जरूरी है.

दान-पुण्य का महत्व

हिंदू धर्म में दान को अत्यंत पावन कर्म माना गया है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता जरूर करनी चाहिए. नियमित दान-पुण्य से न सिर्फ पापों का नाश होता है, बल्कि इससे मन को शांति मिलती है और आत्मा की उन्नति होती है. इस पुण्य कर्म के जरिए कोई इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है.

