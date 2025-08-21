Garuda Purana: असमय मृत्यु होने पर क्या होता है आत्मा के साथ, अकाल मौत का ये रहस्य कर देगा हैरान

Garuda Purana: इस संसार में जन्म लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है. यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता. जैसे जीवन जीने के अनेक तरीके होते हैं, वैसे ही मृत्यु भी अलग-अलग प्रकार की होती है. कुछ लोग लंबी आयु पाकर सुखमय जीवन के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि कई लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है. कोई गंभीर बीमारी से दम तोड़ता है तो कोई दुर्घटना या आत्महत्या का शिकार हो जाता है. हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात आत्मा की स्थिति का गहन वर्णन मिलता है. भगवान विष्णु ने इसमें मृत्यु से जुड़े कई गूढ़ रहस्यों को समझाया है, विशेषकर अकाल मृत्यु के बारे में. ऐसे में आइए जानते हैं कि अकाल मृत्यु होने पर आत्मा के साथ क्या होता है और इसका रहस्य क्या है.

अकाल मृत्यु क्या है?

गरुड़ पुराण के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु समय से पहले होती है, जैसे भूख से पीड़ित होकर, हत्या का शिकार होकर, आत्महत्या, विष सेवन, फांसी, जलकर, डूबकर, सर्पदंश, दुर्घटना या गंभीर रोग से, तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है. इनमें आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन का अपमान है.

अकाल मृत्यु के कारण

ग्रंथ के अनुसार जन्म और मृत्यु का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है. जो लोग पाप, अधर्म, अत्याचार, स्त्रियों का शोषण, छल-कपट, भ्रष्टाचार और कुकर्मों में लिप्त रहते हैं, वे अपने ही कर्मों के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं.

अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की दशा

गरुड़ पुराण बताता है कि जिनकी मृत्यु समय से पूर्व हो जाती है, उनकी आत्मा अधूरी मानी जाती है. ऐसी आत्माओं को न स्वर्ग मिलता है, न नरक, बल्कि वे भटकती रहती हैं. पुरुष की अकाल मृत्यु होने पर उसकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटक सकती है. स्त्री की अकाल मृत्यु पर आत्मा अलग-अलग योनियों में भटकती है. यदि प्रसूता या नवयुवती स्त्री की असमय मृत्यु हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है. वहीं, कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर उसकी आत्मा देवी योनि में विचरती है.

