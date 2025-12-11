Garuda Purana: शादी में चीटिंग की क्या मिलती है नर्क में सजा, गरुड़ पुराण से जानें!

Garuda Purana Punishment: विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें झूठ धोखा और तनाव का कोई स्थान नहीं हो सकता है. हिंदू धर्म में विवाह एक सामाजिक रिश्ता नहीं है बल्कि जीवनभर और अगले सात जन्मों का साथ है. यह एक अति पवित्र बंधन है जिसमें पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए समर्पित रहके हैं. लेकिन इसी विवाह के रिश्ते में जब धोखा और झूठ का प्रवेश हो जाता है तो रिश्ता पवित्र नहीं रह जाता है. कोई व्यक्ति अपनी शादी में धोखा देकर नया पार्टनर के साथ भले ही रहे लेकिन शादी में चीटिंग करने की सजा नर्क में जरूर मिलती है. विवाह के बंधन में रहते हुए पत्नी या पति का विश्वासघात करना महापापों में से एक माना गया है. गरुड़ पुराण में ऐसे विश्वासघाती के लिए मृत्यु के बाद नर्क में और अगले जन्म में सजा मिलने के बारे में बताया गया है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक महापाप

गरुड़ पुराण के अनुसार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना एक महापाप है. अपनी पत्नी के रहते पराई स्त्री के साथ संबंध रखना या इसके उलट पति के रहते दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना महापाप है. ऐसे व्यक्ति को नरक में दर्दनाक यातनाओं को झेलना पड़ता है. ऐसे लोगों को अपने किए का भुगतान अलगे जन्म में भी करना पड़ता हैं.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सजा

गरुड़ पुराण के अनुसार, शादी में अपने साथी को धोखा देने वाले को कृमिभोज्य, तप्तसूर्मि, अंधतामिस्र और रौरव जैसे नरक भोगने पड़ते हैं. ऐसे लोगों की आत्मा को कीड़े खाते हैं जिससे भयानक दर्द होता है. ऐसे लोगों को 7 जन्मों तक जीवनसाथी के वियोग में जीना पड़ता है और पशु योनि की प्राप्ति होती है. आइए जानें कैसी सजा मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सजाएं

तप्तसूर्मि नरक में दोषी की अत्मा को गरम लोहे की सुइयों से छेदने की सजा दी जाती है.

कृमिभोज्य नरक में दोषी की अत्मा को कीड़े-मकोड़े के कुंड में फेंका जाता है जो उसे खा जाते हैं.

अंधतामिस्र नरक में दोषी की अत्मा को सैकड़ों योजन तक कांटों पर चलया जाता है.

वज्रदंश नरक में दोषी की अत्मा को लोहे के दांतों वाले जीव चबाते हैं.

रौरव नरक में दोषी की अत्मा को रुरु नामक भयानक जीव नोचता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 16 shringar: स्त्री के 16 श्रृंगार का 9 ग्रहों से है गहरा संबंध, धारण करते ही दूर होते हैं दोष और बेचैनी, बढ़ता है आत्मविश्वास!

और पढ़ें- Vastu Tips: ये है ऐसे 3 चमत्कारी इत्र जो घर में चुंबक की तरह खींच लाते हैं धन, जानें इन्हें छिड़कने के क्या हैं वास्तु नियम!

और पढ़ें- Masik Shivratri 2026: साल 2026 में कब कब मासिक शिवरात्रि व्रत, ये रही डेट की पूरी लिस्ट!