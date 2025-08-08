Garuda Purana: मृत्यु के पार कैसा है यमराज का संसार, जानें यमलोक के वैतरणी नदी का रहस्य
Advertisement
trendingNow12872463
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: मृत्यु के पार कैसा है यमराज का संसार, जानें यमलोक के वैतरणी नदी का रहस्य

Yamlok After Death: आइए जानते हैं मृत्यु के पार यमराज का संसार  कैसा है और यमलोक की वैतरणी नदी जिसे पार कर पाना आत्मा के लिए भी क्यों एक चुनौती है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 08, 2025, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: मृत्यु के पार कैसा है यमराज का संसार, जानें यमलोक के वैतरणी नदी का रहस्य

Yamlok After Death: इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, उसका एक न एक दिन अंत निश्चित है. लेकिन मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है. इसके बाद आत्मा को अपने किए गए कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या मोक्ष में स्थान प्राप्त होता है. गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात की स्थिति और विशेष रूप से नरक में मिलने वाली यातनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है. इसी में एक अत्यंत भयावह स्थान का उल्लेख आता है- वैतरणी नदी, जो पापी आत्माओं को उनके दुष्कर्मों का दंड देने के लिए जानी जाती है.

वैतरणी नदी में क्या किया जाता है आत्मा के साथ

एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि किन कर्मों के कारण आत्मा को वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है. भगवान ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति धर्म के रास्ते से भटककर केवल अधार्मिक कार्य करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद अनेक नरकों का सामना करना पड़ता है. उनकी आत्मा को दक्षिण द्वार के रास्ते यमलोक की ओर ले जाया जाता है और इसी रास्ते में आती है वैतरणी नदी, जहां उन्हें अत्यंत पीड़ा और यातनाओं से गुजरना पड़ता है.

इन पापों के कारण वैतरणी में फेंकी जाती है आत्मा

ब्राह्मण हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या या स्त्री की हत्या, मद्यपान, गर्भपात कराना या कराना, गुरु और ब्राह्मण का धन हड़पना, उधार लेकर उसे न चुकाना, किसी को विष देना या धोखा देना, सज्जनों, तीर्थों और देवताओं का अपमान करना, सत्संग, वेद, पुराण या धर्म ग्रंथों की निंदा, दुखी लोगों का उपहास उड़ाना, दूसरों को अपमानित करना या नीचा दिखाना. ये सभी कर्म वैतरणी नदी में फेंके जाने का कारण बनते हैं. यमदूत ऐसे पापियों को पकड़कर पीटते हुए इस कष्टदायक नदी में धकेल देते हैं.

सबसे पीड़ादायक नरक है वैतरणी

गरुड़ पुराण के मुताबिक माता-पिता, गुरु, या पूज्यजनों का अनादर करने वाले, झूठे वचन देकर दान न करने वाले, धर्म-कथाओं को बाधित करने वाले, शास्त्रों का अपमान करने वाले, बलात्कारी, मांसाहारी, और कन्या से अशुद्ध इच्छाएं रखने वाले पापी विशेष रूप से वैतरणी में फेंके जाते हैं. इस नदी में गिरने के बाद आत्मा को उबलते हुए जल, खून, मांस, और हिंसक जीव-जंतुओं के बीच अत्यंत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं. यह नदी सबसे क्रूर नरकों में गिनी जाती है.

कैसी होती है वैतरणी नदी?

गरुड़ पुराण के अनुसार, वैतरणी नदी 100 योजन (लगभग 800 से 1600 किलोमीटर की दूरी) तक फैली हुई है. धर्मात्मा को इसका जल अमृत जैसा दिखाई देता है, जबकि पापियों को इसमें खून, मांस, मल-मूत्र, गंदगी, बदबू, हिंसक मछलियां और गिद्ध नजर आते हैं. इस नदी का जल उबलता रहता है और पापी जीव इसमें गिरते ही तड़पने लगते हैं. वे भयंकर वेदना और प्राण पीड़ा से रोते-चिल्लाते रहते हैं.

इस यातना से कैसे बचा जा सकता है?

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में गाय का दान करता है, तो मृत्यु के बाद वह इस नदी को पार कर सकता है. ऐसे पुण्यात्मा के लिए एक गाय वैतरणी नदी के तट पर प्रकट होती है और पूंछ पकड़ाकर उन्हें इस पीड़ादायक जलधारा को पार करवा देती है. गाय पूछती है, “तुम्हारा कोई पुण्य है तो बताओ.” जिनका पुण्य होता है, वे सहजता से पार चले जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

नाथू ला दर्रे को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी, 5 साल से बंद है ये ट्रेड रूट्स
Nathu La border trade
नाथू ला दर्रे को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी, 5 साल से बंद है ये ट्रेड रूट्स
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
Shashi Tharoor
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
Supreme Court
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
kulgaon news
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
Hindus
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
;