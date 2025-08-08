Garuda Purana: मृत्यु के पार कैसा है यमराज का संसार, जानें यमलोक के वैतरणी नदी का रहस्य

Yamlok After Death: इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, उसका एक न एक दिन अंत निश्चित है. लेकिन मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है. इसके बाद आत्मा को अपने किए गए कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या मोक्ष में स्थान प्राप्त होता है. गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात की स्थिति और विशेष रूप से नरक में मिलने वाली यातनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है. इसी में एक अत्यंत भयावह स्थान का उल्लेख आता है- वैतरणी नदी, जो पापी आत्माओं को उनके दुष्कर्मों का दंड देने के लिए जानी जाती है.

वैतरणी नदी में क्या किया जाता है आत्मा के साथ

एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि किन कर्मों के कारण आत्मा को वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है. भगवान ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति धर्म के रास्ते से भटककर केवल अधार्मिक कार्य करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद अनेक नरकों का सामना करना पड़ता है. उनकी आत्मा को दक्षिण द्वार के रास्ते यमलोक की ओर ले जाया जाता है और इसी रास्ते में आती है वैतरणी नदी, जहां उन्हें अत्यंत पीड़ा और यातनाओं से गुजरना पड़ता है.

इन पापों के कारण वैतरणी में फेंकी जाती है आत्मा

ब्राह्मण हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या या स्त्री की हत्या, मद्यपान, गर्भपात कराना या कराना, गुरु और ब्राह्मण का धन हड़पना, उधार लेकर उसे न चुकाना, किसी को विष देना या धोखा देना, सज्जनों, तीर्थों और देवताओं का अपमान करना, सत्संग, वेद, पुराण या धर्म ग्रंथों की निंदा, दुखी लोगों का उपहास उड़ाना, दूसरों को अपमानित करना या नीचा दिखाना. ये सभी कर्म वैतरणी नदी में फेंके जाने का कारण बनते हैं. यमदूत ऐसे पापियों को पकड़कर पीटते हुए इस कष्टदायक नदी में धकेल देते हैं.

सबसे पीड़ादायक नरक है वैतरणी

गरुड़ पुराण के मुताबिक माता-पिता, गुरु, या पूज्यजनों का अनादर करने वाले, झूठे वचन देकर दान न करने वाले, धर्म-कथाओं को बाधित करने वाले, शास्त्रों का अपमान करने वाले, बलात्कारी, मांसाहारी, और कन्या से अशुद्ध इच्छाएं रखने वाले पापी विशेष रूप से वैतरणी में फेंके जाते हैं. इस नदी में गिरने के बाद आत्मा को उबलते हुए जल, खून, मांस, और हिंसक जीव-जंतुओं के बीच अत्यंत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं. यह नदी सबसे क्रूर नरकों में गिनी जाती है.

कैसी होती है वैतरणी नदी?

गरुड़ पुराण के अनुसार, वैतरणी नदी 100 योजन (लगभग 800 से 1600 किलोमीटर की दूरी) तक फैली हुई है. धर्मात्मा को इसका जल अमृत जैसा दिखाई देता है, जबकि पापियों को इसमें खून, मांस, मल-मूत्र, गंदगी, बदबू, हिंसक मछलियां और गिद्ध नजर आते हैं. इस नदी का जल उबलता रहता है और पापी जीव इसमें गिरते ही तड़पने लगते हैं. वे भयंकर वेदना और प्राण पीड़ा से रोते-चिल्लाते रहते हैं.

इस यातना से कैसे बचा जा सकता है?

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में गाय का दान करता है, तो मृत्यु के बाद वह इस नदी को पार कर सकता है. ऐसे पुण्यात्मा के लिए एक गाय वैतरणी नदी के तट पर प्रकट होती है और पूंछ पकड़ाकर उन्हें इस पीड़ादायक जलधारा को पार करवा देती है. गाय पूछती है, “तुम्हारा कोई पुण्य है तो बताओ.” जिनका पुण्य होता है, वे सहजता से पार चले जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)