Garuda Purana: ऐसे स्त्री-पुरुष अगले जन्म में बनते हैं अजगर, छिपकली और चमगादर, कभी ना करें ये पाप

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है. इसमें जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों का विस्तार से वर्णन मिलता है. इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में जीवन और कर्मों के सिद्धांत समझाए गए हैं. गरुड़ पुराण के मुताबिक मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप फल मिलता है. इन फलों का भोग सिर्फ इसी जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी करना पड़ता है. गरुड़ पुराण में आचरण और चरित्र से जुड़ी कई बातों को विस्तार से बताया गया है. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि कैसे लोग अगले जन्म में रेंगने वाले जीव में जन्म लेते हैं.

पाप करने वाले अगले जन्म में बनते हैं रेंगने वाले जीव

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अनुचित और अपवित्र कार्य करता है, उसे नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और अगली बार वह नीच या जहरीले प्राणियों की योनि में जन्म लेता है. वहीं, जो पुरुष किसी महिला का शारीरिक शोषण करता है, उसे नर्क में भेजा जाता है और अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म में भयानक कष्ट झेलना पड़ता है.

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति अपने गुरु की पत्नी से अवैध संबंध बनाता है, वह अगले जन्म में गिरगिट यानी छिपकली के रूप में जन्म लेता है. ऐसे लोग रेंगेने वाले जीव की योनि में जन्म लेकर भी अनेक प्रकार की यातनाओं को झेलते हैं. इसलिए किसी भी इंसान को अपने गुरु की पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और न ही इस बारे में सोचना चाहिए.

गरुड़ पुराण के मुताबिक, दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाना महापाप की श्रेणी में आता है. जो लोग जाने-अनजाने में अपने मित्र की पत्नी से गलत संबंध स्थापित करता है, उसे अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त होती है. इस योनि में भी वह आत्मा भयानक कष्टों को भोगने के लिए विवश हो जाती है. इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने मित्र की पत्नी से अनैतिक संबंध बनाने का विचार भी ना करे.

गरुड़ पुराण की मानें तो जो पुरुष महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनसे दुर्व्यवहार या मारपीट करते हैं, वे अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं. ऐसे लोग अगले जन्म में भी सुख-चैन से नहीं रह पाते हैं और अनेक प्रकार की यातनाओं को झेलते हैं.

गरुड़ पुराण कहता है कि अगर विवाहित महिला किसी पराए पुरुष से संबंध बनाती है, तो उसे नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और अगले जन्म में उसका रूप छिपकली, सांप या चमगादड़ जैसा होता है. साथ ही इस जन्म में भी उसे भयंकर कष्ट झेलना पड़ता है.

कैसे मिलती है नरक से मुक्ति?

गरुड़ पुराण के अनुसार, नरक की यातनाओं से मुक्ति और इंसान की योनि में पुनर्जन्म पाने के लिए हमेशा अच्छे और पुण्य कर्म करने चाहिए. वहीं, जो कोई गरुड़ पुराण के सिद्धांतों का पालन करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और नरक का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)