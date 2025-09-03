Garuda Purana: स्वर्ग-नर्क का सुख-दुख भोगने के बाद कहां जाती है आत्मा, गरुड़ पुराण में छिपा है इसका रहस्य

Garuda Purana: इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी एक न एक दिन मृत्यु का सामना अवश्य करता है. जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन कर्मों के आधार पर ही मनुष्य मृत्यु के बाद सुख-दुख का अनुभव करता है. गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है और यही उसके कर्मों का वास्तविक फल है. अक्सर लोगों के मन में ख्याल आता है कि आखिर कोई आत्मा स्वर्ग और नर्क का सुख-दुख भोगने के बाद कहां जाती है. गरुड़ पुराण में इस बात के बारे में विस्तार से बताया गया है. आइए जानते हैं कि स्वर्ग-नर्क का सुख भोगने के बाद आत्मा कहां जाती है.

स्वर्ग और नर्क कहां स्थित हैं?

गरुड़ पुराण के अनुसार, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक है जबकि पृथ्वी के नीचे नरक लोक स्थित है, जिसे अधोलोक भी कहा जाता है. महाभारत में जब राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से नरक के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि नरक त्रिलोक के भीतर, दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर है. यहां यमराज निवास करते हैं और उनके दूत पापी आत्माओं को लाकर दंडित करते हैं.

नर्क के प्रकार

ग्रंथों में नरक के अनेक प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जहां जीवात्मा को उसके पापकर्मों के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है. इनमें प्रमुख हैं – तमिस्रा, अन्धतमिस्रा, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, क्रमिभोजन, सनडांस, तप्तसुरमी, वज्रकांतक, वैतरणी, पुयोडा, लालभक्ष, सरमेदाना, अयहपना, रकसोगना भोजन, सुलप्रोत, दंडसुका, अवतनिरोधन, पर्यवर्तन, सुचिमुख, अविचि और कसरदमना आदि. प्रत्येक नरक में पापों कर्मों के अनुसार आत्मा को यातना दी जाती है.

नरक में दंड भोगने के बाद आत्मा का क्या होता है?

पुराणों के अनुसार, आत्मा का नरक कोई स्थायी स्थान नहीं होता. पाप का दंड पूरा होते ही आत्मा फिर से मृत्युलोक में जन्म लेती है और नया जीवन प्रारंभ करती है. इसी तरह पुण्य कर्मों के प्रभाव से आत्मा स्वर्ग का सुख भी भोगती है, लेकिन वहां भी उसका ठहराव स्थायी नहीं होता.

क्या स्वर्ग और नरक आत्मा का स्थायी स्थान हैं?

आत्मा के लिए न तो स्वर्ग और न ही नरक स्थायी स्थान हैं. यह केवल कर्मों के फल को भोगने का माध्यम है. पुण्य समाप्त होने पर आत्मा स्वर्ग से धरती पर लौट आती है और पाप का दंड पूरा होने के बाद नरक से भी मुक्त होकर फिर से जन्म लेती है. आत्मा का यह आना-जाना तब तक चलता रहता है, जब तक वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती.

