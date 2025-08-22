Garuda Purana: रोज दिख रही हैं ये 3 चीजें तो समझिए मां लक्ष्मी हैं मेहरबान, जल्द मिलेगा धन का खजाना

Garuda Purana: हिंदू धर्म में अनेक धार्मिक ग्रंथ और पुराणों की रचना की गई है. इन्हीं में एक है गरुड़ पुराण, जिसे वैष्णव परंपरा से संबंधित और अठारह महापुराणों में से एक माना जाता है. इसके अधिष्ठाता भगवान श्रीहरि विष्णु हैं. इसमें वर्णन है कि जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से गूढ़ प्रश्न किए, तब विष्णु ने उनके उत्तर दिए. यही संवाद गरुड़ पुराण के रूप में संकलित है. यह पुराण विशेष रूप से मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके पाठ से आत्मा को सद्गति मिलती है. साथ ही यह ग्रंथ मनुष्य को पुण्य कर्म करने और धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है. यही कारण है कि इसमें कही गई बातों को जीवन में अपनाना लाभकारी माना गया है. गरुड़ पुराण में कई शुभ और अशुभ संकेतों का भी उल्लेख है. जिन घटनाओं का हमें बार-बार सामना होता है, वे भविष्य में कुछ संकेत अवश्य देती हैं. इनमें कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिन्हें देखना अत्यंत शुभ माना गया है.

गाय का गोबर

हिंदू धर्म में गाय को पवित्र और पूजनीय माना गया है. गाय के गोबर का उपयोग पूजा-पाठ, शुद्धिकरण और हवन में किया जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आपको प्रतिदिन गाय का गोबर दिखाई दे तो यह बहुत शुभ संकेत है. इससे घर में सुख-समृद्धि और लक्ष्मी का वास माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गोमूत्र

गाय का मूत्र भी उतना ही पवित्र माना गया है जितना उसका गोबर. प्राचीन काल से इसका उपयोग औषधियों और धार्मिक कार्यों में होता आ रहा है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को रोजाना गोमूत्र दिख जाए तो यह इस बात का सूचक है कि शीघ्र ही उसे धन और सौभाग्य की प्राप्ति होगी.

यह भी पढ़ें: Garuda Purana: कभी अमीर नहीं बन पाते ऐसे लोग, मां लक्ष्मी भी छोड़ देती हैं साथ, हो जाते कंगाल

पकी हुई फसल

खेती और अन्न को हिंदू धर्म में देवी अन्नपूर्णा से जोड़ा गया है. गरुड़ पुराण के अनुसार, खेतों में लहलहाती या पकी हुई फसल का दिखाई देना भी शुभता का प्रतीक है. यह संकेत देता है कि निकट भविष्य में पुण्य फल और समृद्धि की प्राप्ति होगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)