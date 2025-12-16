Advertisement
Garuda Purana: घर में आएगी बरकत और खुशहाली, रोज करें इन 6 पवित्र चीजों की सेवा

Garuda Purana: घर में आएगी बरकत और खुशहाली, रोज करें इन 6 पवित्र चीजों की सेवा

Garuda Purana Happiness Tips: गरुड़ पुराण के मुताबिक, कुछ चीजों की नियमित पूजा या सेवा करने से दुर्भाग्य दूर होते हैं. इस चीजों की पूजा से घर में आर्थिक संवृद्धि और खुशहाली आती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रोजाना किन चीजों की पूजा करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है.

 

Dec 16, 2025
Garuda Purana: घर में आएगी बरकत और खुशहाली, रोज करें इन 6 पवित्र चीजों की सेवा

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है. अक्सर इसे सिर्फ मृत्यु के बाद के सफर से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह पुराण जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला और उन्नति के मार्ग भी बताता है. गरुड़ पुराण के एक विशेष श्लोक में ऐसी 6 चीजों का वर्णन है, जिनका सम्मान और पूजन करने से मनुष्य संसार के दुखों से मुक्त होकर सुख-समृद्धि प्राप्त करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक, नियमित रूप से किन चीजों की पूजा करने से घर में खुशहाली के साथ-साथ आर्थिक उन्नति होती है. 

गरुड़ पुराण का श्लोक- "विष्णुरेकादशी गंगा तुलसीविप्रधेवनः, असारे दुर्गसंसारे षट्पदी मुक्तिदायिनी"

भगवान विष्णु की आराधना

सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की भक्ति उन्नति का पहला सोपान है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान के बाद शांत मन से श्री हरि का पूजन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और मानसिक क्लेश दूर हो जाते हैं. विष्णु की पूजा से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो सफलता के द्वार खोलती है.

एकादशी व्रत का पालन

व्रतों में सर्वश्रेष्ठ 'एकादशी' को गरुड़ पुराण में मोक्षदायिनी माना गया है. यह सिर्फ भूखे रहने का संकल्प नहीं, बल्कि संयम का प्रतीक है. एकादशी के दिन तामसिक भोजन, नशा और अनैतिक कार्यों से दूर रहकर जो व्यक्ति श्रद्धा भाव रखता है, उस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है.

मां गंगा के प्रति श्रद्धा

गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, गंगा का दर्शन और पूजन पापों का नाश करता है. गरुड़ पुराण कहता है कि मां गंगा का कभी अनादर न करें. उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करता है.

तुलसी की सेवा

तुलसी का पौधा घर के लिए 'सुरक्षा कवच' के समान है. मान्यता है कि जिस आंगन में तुलसी का वास होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पातीं. भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य है. नियमित रूप से तुलसी में जल अर्पण करना और दीप जलाना सौभाग्य को निमंत्रण देता है.

यह भी पढ़ें: Garuda Purana: इन कामों को करते ही कभी खाली नहीं होगा पर्स, पैसों की किल्लत से मिलेगा छुटकारा

ज्ञानी पुरुष (विद्वान) का सम्मान

समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले पंडितों और विद्वान व्यक्तियों का सम्मान करना पुण्य का काम है. गरुड़ पुराण के अनुसार, ज्ञानी पुरुष का उपहास उड़ाना अपनी बुद्धि का विनाश करने जैसा है. विद्वानों का सत्कार करने से व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है.

गौ माता का पूजन

सनातन संस्कृति में गाय को 'कामधेनु' माना गया है, जिसमें समस्त देवी-देवताओं का वास होता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, गाय की सेवा करने से व्यक्ति के संचित पापों का अंत होता है और उसे सुखद जीवन की प्राप्ति होती है. पहली रोटी गाय को खिलाना और उनकी सेवा करना आर्थिक तंगी को दूर करने का अचूक उपाय है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर

Garuda Purana

