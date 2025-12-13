Garuda Purana Secrets: जीवन में न किए ये काम तो भोगना पड़ेगा कठोर दंड, कहलाएंगे महापापी!

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में कर्मों को सबसे ऊपर बताया गया है. शास्त्रों के अनुसार, व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन और मृत्यु दोनों समय साथ जाते हैं. पापमय जीवन जीने वाला न तो इस लोक में सुखी रहता है और न ही मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है. मनुष्य योनि ईश्वर की विशेष कृपा मानी गई है, क्योंकि इसी योनि में रहकर व्यक्ति पुण्य अर्जित कर सकता है और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है. अगर, मनुष्य इन अवसरों का लाभ नहीं उठाता, तो उसे महापाप का भागी बताया गया है. आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए उन कार्यों के बारे में, जिनसे दूर रहने वालों को पाप की सजा मिलती है.

आत्मबोध से दूर रहने वाले

गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मनुष्य योनि को सर्वोच्च माना गया है. कहा जाता है कि असंख्य योनियों से गुजरने के बाद आत्मा को यह दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है. सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो धर्म, तत्वज्ञान और आत्मबोध को प्राप्त कर सकता है. अगर कोई व्यक्ति मानव शरीर पाकर भी आत्मिक ज्ञान और धर्म की राह के नहीं अपनाता, उसे महापापी कहा गया है और मृत्यु के बाद उसे नरक भोगना पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भोग-विलास को ही सबकुछ मानने वाले

गरुड़ पुराण के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य केवल सुख-सुविधाओं और भोग में लिप्त रहना नहीं है. जो लोग अपने जीवन का उपयोग केवल सांसारिक आनंद तक सीमित रखते हैं और अच्छे कार्यों के लिए कोई प्रयास नहीं करते, वे भी पाप के भागी माने जाते हैं.

पुण्य कर्मों से दूरी रखने वाले

मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद इंसान को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुण्य कर्म करते रहना चाहिए. दान, सेवा, सत्य और करुणा जैसे कर्म न सिर्फ जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि मुक्ति का मार्ग भी खोलते हैं. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुण्य कर्मों से विमुख रहने वाला व्यक्ति अपने ही हाथों से अपने पतन का कारण बनता है.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण के अनुसार इन 4 लोगों से रखें दूरी, वरना जीवन में कभी नहीं मिलेगा सुख

स्वास्थ्य की उपेक्षा करने वाले

गरुड़ पुराण में शरीर को भी एक अमूल्य धन माना गया है. स्वस्थ देह के बिना न तो धर्म का पालन संभव है और न ही पुरुषार्थ. जो व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते और उसे नष्ट करते हैं, वे भी अपने कर्तव्यों से विमुख माने जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)