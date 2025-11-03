Garuda Purana: अंतिम संस्कार के बाद पीछे देखने की मनाही क्यों? जानें इसके पीछे छिपे रहस्यमय कारण

Garuda Purana: इस संसार में जो भी जन्म लेता है, उसका अंत निश्चित होता है. जन्म और मृत्यु का यह चक्र सृष्टि का अटल नियम है, जिससे कोई नहीं बच सकता. हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन से जुड़े सोलह संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से अंतिम संस्कार जीवन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है. शास्त्रों के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा नया जीवन प्राप्त करती है, इसलिए अंतिम संस्कार को आत्मा की अगली यात्रा के लिए आवश्यक संस्कार कहा गया है. मान्यता है कि जब शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है, तो वह पंच तत्वों – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन होकर फिर से प्रकृति का हिस्सा बन जाता है. इस विधि के दौरान कई धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन किया जाता है. इन्हीं में से एक प्रमुख नियम है श्मशान से लौटते समय पीछे मुड़कर न देखना. आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता और रहस्य.

पीछे मुड़कर देखना क्यों होता है अशुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उस समय उसकी आत्मा पास ही मौजूद रहती है. आत्मा अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों को देखती रहती है और मोह के कारण उनसे जुड़ी रहती है. ऐसे में जब परिजन अंतिम संस्कार के बाद लौटने लगते हैं और यदि कोई पीछे मुड़कर देख लेता है, तो आत्मा को यह आभास होता है कि उसके प्रियजन अभी भी उसे बुला रहे हैं. इससे आत्मा का मोह बढ़ जाता है और वह अपनी अगली यात्रा पर नहीं जा पाती. इसी कारण श्मशान से लौटते वक्त पीछे न देखने की परंपरा बनाई गई है, ताकि आत्मा बंधनों से मुक्त होकर शांति से अपने अगले लोक की ओर बढ़ सके.

अंतिम संस्कार के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

शास्त्रों में बताया गया है कि मृतक को अग्नि देने से पहले उसे स्वच्छ और नवीन वस्त्र पहनाना चाहिए. शव को वस्त्रों से ढकने के बाद चिता पर रखकर उस पर फूल, चंदन और पांच प्रकार की लकड़ियां रखी जाती हैं. यह प्रक्रिया मृत आत्मा के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का प्रतीक मानी जाती है. साथ ही, चिता की परिक्रमा करना भी जरूरी माना गया है- यह आत्मा की मुक्ति और मोक्ष की प्रार्थना का प्रतीक है.

अगर गलती से पीछे मुड़कर देख लिया हो तो क्या करें?

यदि किसी कारणवश श्मशान से लौटते समय पीछे देख लिया जाए, तो कुछ धार्मिक उपाय बताए गए हैं. घर पहुंचने के बाद सबसे पहले अग्नि के पास जाकर हाथ-पैर सेंकें और उसके बाद पत्थर, लोहा और जल का स्पर्श करें. फिर एक पत्थर लेकर उसे अपने पीछे की ओर फेंक दें और पानी का हल्का छिड़काव करें. इसके बाद कुछ नीम की पत्तियां या हरी मिर्च चबाकर थूक दें. माना जाता है कि यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है. अंत में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें. इससे शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं और किसी भी प्रकार की अशुभ ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)