Garuda Purana: महिलाएं भूलकर भी ना करें ये 5 काम, वरना धन-ऐश्वर्य हो जाएगा नष्ट

Garuda Purana: हिंदू धर्म के अठारह महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में जन्म-मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और नीति-धर्म से जुड़े गहन रहस्य बताए गए हैं. इसमें भगवान विष्णु ने जीवन को सुखी और संतुलित बनाने के लिए कई आवश्यक बातें समझाई हैं. पुराण में यह भी उल्लेख है कि कुछ ऐसे कार्य हैं, जिन्हें महिलाओं को करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कार्य उनके जीवन में तनाव, अपमान और दुख का कारण बन सकते हैं. आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि महिलाओं को कौन से 5 काम भूल से भी नहीं करने चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि ये काम करने से धन और ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है.

पति से लंबे समय तक दूरी न बनाएं

गरुड़ पुराण के अनुसार, विवाहित महिलाओं को अपने पति से लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहिए. पति-पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम और विश्वास पर टिका होता है. दूरी इस बंधन को कमजोर कर सकती है और वैवाहिक जीवन में कलह या असंतोष पैदा कर सकती है.

पराए घर में न ठहरें

विवाह के बाद स्त्रियों को अपने पति और ससुराल में ही निवास करना चाहिए. लंबे समय तक किसी पराए घर में रहने से मान-सम्मान में कमी आती है और परिवार में तनाव बढ़ सकता है. यह स्त्री की गरिमा और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को प्रभावित करता है.

अतिथि का अपमान न करें

गरुड़ पुराण में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व बताया गया है. महिलाओं को घर आए मेहमानों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए. किसी से भी कठोर वचन बोलना या अपमान करना न केवल व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे परिवार की बदनामी का कारण बन सकता है.

सुनसान जगह पर जाने से बचें

महिलाओं को अनजान या निर्जन स्थानों पर जाने से परहेज करना चाहिए. यह सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है. खासतौर पर किसी अजनबी पुरुष के साथ सुनसान जगह पर जाने से जोखिम और हानि की संभावना अधिक बढ़ जाती है.

