Garuda Purana: महिलाएं भूलकर भी ना करें ये 5 काम, वरना धन-ऐश्वर्य हो जाएगा नष्ट

धर्म

Garuda Purana 5 Inauspicious work: अगर महिलाएं गरुड़ पुराण की 5 बातों का पालन करें तो वे अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन में सुख, सम्मान और सुरक्षा बनाए रख सकती हैं. आइए जानते हैं कि महिलाओं को कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:06 PM IST
Garuda Purana: हिंदू धर्म के अठारह महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में जन्म-मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और नीति-धर्म से जुड़े गहन रहस्य बताए गए हैं. इसमें भगवान विष्णु ने जीवन को सुखी और संतुलित बनाने के लिए कई आवश्यक बातें समझाई हैं. पुराण में यह भी उल्लेख है कि कुछ ऐसे कार्य हैं, जिन्हें महिलाओं को करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कार्य उनके जीवन में तनाव, अपमान और दुख का कारण बन सकते हैं. आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि महिलाओं को कौन से 5 काम भूल से भी नहीं करने चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि ये काम करने से धन और ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है.

पति से लंबे समय तक दूरी न बनाएं

गरुड़ पुराण के अनुसार, विवाहित महिलाओं को अपने पति से लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहिए. पति-पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम और विश्वास पर टिका होता है. दूरी इस बंधन को कमजोर कर सकती है और वैवाहिक जीवन में कलह या असंतोष पैदा कर सकती है.

पराए घर में न ठहरें

विवाह के बाद स्त्रियों को अपने पति और ससुराल में ही निवास करना चाहिए. लंबे समय तक किसी पराए घर में रहने से मान-सम्मान में कमी आती है और परिवार में तनाव बढ़ सकता है. यह स्त्री की गरिमा और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को प्रभावित करता है.

अतिथि का अपमान न करें

गरुड़ पुराण में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व बताया गया है. महिलाओं को घर आए मेहमानों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए. किसी से भी कठोर वचन बोलना या अपमान करना न केवल व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे परिवार की बदनामी का कारण बन सकता है.

यह भी पढ़ें: इन 4 कार्यों से करेंगे दिन की शुरुआत, तो होगा फायदा ही फायदा, होगी खूब तरक्की

सुनसान जगह पर जाने से बचें

महिलाओं को अनजान या निर्जन स्थानों पर जाने से परहेज करना चाहिए. यह सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है. खासतौर पर किसी अजनबी पुरुष के साथ सुनसान जगह पर जाने से जोखिम और हानि की संभावना अधिक बढ़ जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Garuda Purana

