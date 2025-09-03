Jagannath Temple: भगवान जगन्नाथ के श्रीमंदिर में दिखा दिव्य दृश्य, पतितपावन ध्वज पर आ बैठा गरुड़, ऐसा होना शुभ या अशुभ!
Advertisement
trendingNow12907146
Hindi Newsधर्म

Jagannath Temple: भगवान जगन्नाथ के श्रीमंदिर में दिखा दिव्य दृश्य, पतितपावन ध्वज पर आ बैठा गरुड़, ऐसा होना शुभ या अशुभ!

Garuda On Jagannath Mandir Dhwaja: भगवान जगन्नाथ के श्रीमंदिर एक गरुड़ मंदिर के पतितपावन ध्वज पर आकर बैठ गया जिसका लोगों ने खूब वीडियो बनाया. वहीं श्रद्धालु के बीच इस घटना से हैरानी की लहर दौड़ गई.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jagannath Temple
Jagannath Temple

Jagannath Temple: ओडिशा के जग्गनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता है. अपनी भव्यता और अपनी परंपराओं के विश्वभर में अपनी पहचान बनने वाले इस मंदिर ने एक बार फिर अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचा है. बीते मंगलवार के दिन मंदिर में दिखे एक अनोखा दृश्य का लोग साक्षी बने हैं. दरअसल, मंदिर के नीलचक्र पर लगे पतितपावन ध्वज पर आकर जब एक गरुड़ बैठा तो श्रद्धालुओं में हैरानी की लहर दौड़ गई. हालांकि, इस तरह की घटना को कई लोग तो अशुभ मान रहे है तो श्रद्धालुओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस घटना को जगन्नाथ जी की दिव्य लीला बता रहा है और इस घटना को एक शुभ संकेत के रूप में देख रहा है. 

शकुन या अपशकुन
मौके पर जो लोग मौजूद रहे उनके अनुसार गरुड़ पक्षी मंदिर के ऊपर ही थोड़ी देर तक मंडराता रहा और फिर पतितपावन ध्वज पर जा बैठा. ध्वज पर कुछ देर बैठा ओर फिर उड़ गया. इस घटना के लोग ने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाया. ध्यान दें कि जगन्नाथ जी से जुड़ी इस तरह की घटना को लेकर लोगों के मन में यही सोच होती है की जगन्नाथ जी इन घटनाओं के माध्यम से भक्तों को कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं. हालांकि ज्यादातर बार ऐसी घटना को अपशकुन माना जाता है. 

जग्गनाथ मंदिर प्रशासन ने क्या कहा 
जग्गनाथ मंदिर प्रशासन ने भी इस पूरी घटना को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि गरुड़ के पतितपावन ध्वज पर बैठने से श्रीमंदिर से जुड़ी किसी भी गतिविधि जैसे दैनिक पूजा या परंपरा किसी भी तरह से नहीं प्रभावित होता है. ध्यान दें कि इसी साल अप्रैल में जगन्नाथ मंदिर के ध्वज के साथ एक गरुड़ को उड़ते देखा गया था जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

जगन्नाथ मंदिर का बहुत महत्व 
ध्यान दें कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है जो चार धामों में से एक है और जिसे धरती पर बैकुंठ धाम कहा गया गया है क्योंकि भगवान विष्णु यहां पर भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में अपनी बहन सुभद्रा जी और भाई बलभद्र के साथ विराजते हैं. ओडिशा के पुरी में स्थित इस मंदिर का बड़ा धार्मिक महत्व है और इससे जुड़ी अनेक रहस्यमयी मान्यताएं है जिसके कारण लोग इस मंदिर के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Palmistry: क्या आपकी हथेली पर भी बन रहा है बुध योग, जानें यह शुभ या अशुभ, कितना धन कमाते हैं जातक!

और पढ़ें- 108 Names Of Maa Tulsi: एकादशी तिथि पर मां तुलसी के इन 108 नामों का करें जाप, मां लक्ष्मी देंगी सुख और धन का आशीर्वाद!

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में बार बार दिख रहा है शिव मंदिर, जीवन से जुड़ी इस बड़ी बात का मिल रहा है संकेत!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Jagannath Temple

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;