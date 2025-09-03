Jagannath Temple: भगवान जगन्नाथ के श्रीमंदिर में दिखा दिव्य दृश्य, पतितपावन ध्वज पर आ बैठा गरुड़, ऐसा होना शुभ या अशुभ!

Jagannath Temple: ओडिशा के जग्गनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता है. अपनी भव्यता और अपनी परंपराओं के विश्वभर में अपनी पहचान बनने वाले इस मंदिर ने एक बार फिर अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचा है. बीते मंगलवार के दिन मंदिर में दिखे एक अनोखा दृश्य का लोग साक्षी बने हैं. दरअसल, मंदिर के नीलचक्र पर लगे पतितपावन ध्वज पर आकर जब एक गरुड़ बैठा तो श्रद्धालुओं में हैरानी की लहर दौड़ गई. हालांकि, इस तरह की घटना को कई लोग तो अशुभ मान रहे है तो श्रद्धालुओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस घटना को जगन्नाथ जी की दिव्य लीला बता रहा है और इस घटना को एक शुभ संकेत के रूप में देख रहा है.

शकुन या अपशकुन

मौके पर जो लोग मौजूद रहे उनके अनुसार गरुड़ पक्षी मंदिर के ऊपर ही थोड़ी देर तक मंडराता रहा और फिर पतितपावन ध्वज पर जा बैठा. ध्वज पर कुछ देर बैठा ओर फिर उड़ गया. इस घटना के लोग ने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाया. ध्यान दें कि जगन्नाथ जी से जुड़ी इस तरह की घटना को लेकर लोगों के मन में यही सोच होती है की जगन्नाथ जी इन घटनाओं के माध्यम से भक्तों को कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं. हालांकि ज्यादातर बार ऐसी घटना को अपशकुन माना जाता है.

जग्गनाथ मंदिर प्रशासन ने क्या कहा

जग्गनाथ मंदिर प्रशासन ने भी इस पूरी घटना को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि गरुड़ के पतितपावन ध्वज पर बैठने से श्रीमंदिर से जुड़ी किसी भी गतिविधि जैसे दैनिक पूजा या परंपरा किसी भी तरह से नहीं प्रभावित होता है. ध्यान दें कि इसी साल अप्रैल में जगन्नाथ मंदिर के ध्वज के साथ एक गरुड़ को उड़ते देखा गया था जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

जगन्नाथ मंदिर का बहुत महत्व

ध्यान दें कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है जो चार धामों में से एक है और जिसे धरती पर बैकुंठ धाम कहा गया गया है क्योंकि भगवान विष्णु यहां पर भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में अपनी बहन सुभद्रा जी और भाई बलभद्र के साथ विराजते हैं. ओडिशा के पुरी में स्थित इस मंदिर का बड़ा धार्मिक महत्व है और इससे जुड़ी अनेक रहस्यमयी मान्यताएं है जिसके कारण लोग इस मंदिर के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं.

