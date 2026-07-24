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Gauri Vrat 2026: गौरी व्रत कब से कब तक, जानिए व्रत की पूजा विधि और माता गौरी को प्रसन्न करने के उपाय

Gauri Vrat 2026 Kab Se hai: देवशयनी एकादशी से शुरू होने वाले गौरी व्रत कुंवारी कन्याओं द्वारा व्रत रखा जाता है. सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है. हालांकि शादीशुदा महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 24, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:13 PM IST
Gauri Vrat 2026: गौरी व्रत कब से कब तक, जानिए व्रत की पूजा विधि और माता गौरी को प्रसन्न करने के उपाय
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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