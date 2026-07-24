/Gauri Vrat 2026: गौरी व्रत कब से कब तक, जानिए व्रत की पूजा विधि और माता गौरी को प्रसन्न करने के उपाय

Gauri Vrat 2026: गौरी व्रत का विशेष महत्व है. वैसे तो इस व्रत को अविवाहित लड़कियां रखती है लेकिन कई जगहों पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शादीशुदा महिलाएं भी इस व्रत को रखते हैं. यह व्रत देवशयनी एकादशी से शुरू होकर आषाढ़ पूर्णिमा पर समाप्त होती है. गौरी व्रत पर माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौरी व्रत पर अगर माता गौरी की उपासना करें तो अविवाहित कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन महिलाएं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यह व्रत गुजरात राज्य में अधिक लोकप्रिय है. इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है. रिश्ते में प्रेम और सौहार्द्र बना रहता है. इस साल 25 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2026 तक गौरी व्रत रखा जाएगा. आइए गौरी व्रत की पूजा का मुहूर्त और पूजा विधि जानें.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:16 बजे से लेकर सुबह 04:57 बजे तक.
प्रातः सन्ध्या - सुबह 04:36 बजे से लेकर सुबह 05:38 बजे तक.
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12:55 बजे तक.
विजय मुहूर्त- दोपहर 02:44 बजे से लेकर दोपहर 03:38 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त- शाम 07:17 बजे से लेकर शाम 07:37 बजे तक.
सायाह्न सन्ध्या- रात 07:17 बजे से लेकर रात 08:19 बजे तक.
अमृत काल- रात 09:41 बजे से लेकर रात 11:29 बजे तक.
गौरी व्रत पर सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहनें.
पूजा स्थल को साफ करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं.
शिव परिवार की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें.
माता की प्रतिमा के समक्ष कलश स्थापित करें और आम के पत्ते डाकर उस पर नारियल रखें.
अब गणेश जी का आह्वान कर उनकी पूजा करें.
माता पार्वती को हल्दी, बिंदी, वस्त्र, कुमकुम, चूड़ी के साथ ही अक्षत चढ़ाएं.
गौरी व्रत की कथा सुने सुनाएं.
माता को भोग चढ़ाएं और आरती कर पूजा को संपन्न करें.
दिनभर व्रत का संकल्प करें और फलाहार करें. अगले दिन व्रत का पारण करें.
गौरी व्रत पर माता पार्वती को शृंगार सामग्री अर्पित करें.
पूजा करते हुए 'ऊँ गौरी त्रिपुरसुंदरी नमः' मंत्र का जाप करें.
5 दिन के इस व्रत पर छोटी कन्याओं को भोजन कराएं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)