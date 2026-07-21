/मनचाहा लाइफ पार्टनर पाना चाहते हैं? इस तारीख से शुरू हो रहा गौरी व्रत, जानें नियम और शुभ मुहूर्त

अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर पाना और सुखी वैवाहिक जीवन जीना सभी अविवाहितों की ख्वाहिश होती है. हिंदू धर्म में इस इच्छा पूर्ति के लिए उपाय, व्रत और पूजा-पाठ बताए गए हैं. इसमें गौरी व्रत अहम है. गौरी व्रत हर साल देवशयनी एकादशी से शुरू होते हैं और आषाढ़ पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं.
गौरी व्रत को मोरकट व्रत भी कहते हैं. वैसे यह व्रत वैसे तो विशेष रूप से अविवाहित लड़कियों के लिए है लेकिन विवाहित महिलाएं भी वैवाहिक सुख की कामना से इसे करती हैं. 5 दिन तक चलने वाले इस व्रत में माता गौरी, भगवान शिव और गणेश जी की विधि-विधान से पूजा की जाती है.
वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजकर 12 मिनट शुरू होगी और 25 जुलाई को सुबह 11 बजकर 34 मिनट समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर गौरी व्रत का आरंभ 25 जुलाई 2026, शनिवार से माना जाएगा. वहीं 29 जुलाई को गौरी व्रत का समापन होगा. इसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा है. इसके बाद अगले दिन श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा.
गौरी व्रत के पहले दिन 3 पूजा मुहूर्त सबसे शुभ हैं.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 4 बजकर 16 मिनट से 4 बजकर 57 मिनट बजे तक रहेगा.
शुभ-उत्तम मुहूर्त - सुबह 7 बजकर 21 मिनट से 9 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. (गौरी व्रत पूजा के लिए यह मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा)
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से 12 बजकर 55 मिनट तक रहेगा.
गौरी व्रत लगातार पांच दिनों तक किया जाता है और रोजाना पूजा की जाती है.
- पहले दिन सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें और हाथ में जल लेकर व्रत-पूजा का संकल्प लें.
- फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, माता गौरी-भगवान शिव और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें.
- उनकी अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीपक, फूल आदि से पूजा करें. गौर मां को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. घी का दीपक जलाएं. फल-मिठाई अर्पित करें.
- गौरी व्रत की कथा पढ़ें. "ॐ गौरीशंकराय नमः" या "ॐ मंगलाय नमः" का जाप करें. अंत में आरती करें.
- गौरी व्रत में 5 दिन बिना नमक और अनाज के यानी कि केवल फलााहार करना होता है. जैसे- दूध, फल, साबूदाना या कुट्टू/समा के आटे से बनी चीजें आदि.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)