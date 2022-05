Gayab Mandir: दिन में 2 बार गायब हो जाता है ये अनोखा मंदिर, रोजाना दर्शनों को पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु

Stambheshwara Temple at Gujarat: गुजरात के वडोदरा में ऐसा रहस्यमयी मंदिर है, जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है. उस मंदिर को देखने के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु वहां उमड़ते हैं.