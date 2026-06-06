Gayatri Jayanti 2026: गायत्री जयंती कब है, पूजन विधि सहित जानिए डेट और शुभ मुहूर्त

Gayatri Jayanti 2026 Muhurat Puja Vidhi: ज्येष्ठ शु्क्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर गायत्री जयंती मनाई जाती है. माता गायत्री को देवों की जननी कहा गया है. उन्हें माता पार्वती, भगवती सरस्वती और देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है. पौराणिक मान्यतानुसार, गायत्री माता ब्रह्मा जी के सभी गुणों से युक्त हैं. यही वजह है गायत्री माता की पूजा करने से ब्रह्मा जी, देवी सरस्वती और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है. हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को बेहद शक्तिशाली माना गया है, जो उन्हीं ने नाम पर है. इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने वाला सद्बुद्धि के मामले में औरों से कहीं आगे रहता है. इस साल गायत्री जयंती कब है, उस दिन कौन-कौन से शुभ योग बनेंगे और माता गायत्री की आसान पूजा विधि क्या है, आगे जानिए.