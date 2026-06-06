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Gayatri Jayanti 2026: गायत्री जयंती कब है, पूजन विधि सहित जानिए डेट और शुभ मुहूर्त

Gayatri Jayanti 2026 Date: गायत्री जयंती हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है. सभी वेदों की जननी होने की वजह से उन्हें वेदमाता कहा जाता है. जानिए, डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 06, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:00 PM IST
Gayatri Jayanti 2026: गायत्री जयंती कब है, पूजन विधि सहित जानिए डेट और शुभ मुहूर्त

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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