Gayatri Jayanti 2026: गायत्री जयंती कब है, पूजन विधि सहित जानिए डेट और शुभ मुहूर्त

Gayatri Jayanti 2026 Muhurat Puja Vidhi: ज्येष्ठ शु्क्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर गायत्री जयंती मनाई जाती है. माता गायत्री को देवों की जननी कहा गया है. उन्हें माता पार्वती, भगवती सरस्वती और देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है. पौराणिक मान्यतानुसार, गायत्री माता ब्रह्मा जी के सभी गुणों से युक्त हैं. यही वजह है गायत्री माता की पूजा करने से ब्रह्मा जी, देवी सरस्वती और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है. हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को बेहद शक्तिशाली माना गया है, जो उन्हीं ने नाम पर है. इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने वाला सद्बुद्धि के मामले में औरों से कहीं आगे रहता है. इस साल गायत्री जयंती कब है, उस दिन कौन-कौन से शुभ योग बनेंगे और माता गायत्री की आसान पूजा विधि क्या है, आगे जानिए.
दृक पंचांग के मुताबिक, गायत्री जयंती गुरुवार, 25 जून 2026 को पड़ रही है. ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून को शाम 06 बजकर 12 मिनट से होगी. एकादशी तिथि की समाप्ति 25 जून को रात 8 बजकर 09 मिनट पर होगी.
गायत्री जयंती पर रवि योग का विशेष संयोग बनेगा. यह शुभ योग सुबह 5 बजकर 56 मिनट से लेकर शाम 4 बजकर 29 मिनट तक प्रभाव में रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह योग किसी भी कार्य में आने वाली बाधा को दूर करता है.
सुबह नींद खुलने पर सबसे पहले माता गायंत्री का ध्यान करें.
स्नान के बाद घर के पूजा स्थल पर माता गायत्री की तस्वीर लगाएं.
शरीर पर गंगाजल छिड़ककर माता गायत्री के सामने घी का दीया जलाएं.
वेदमाता गायत्री को फूल, अक्षत, रोली, चंदन और मिठाई चढ़ाएं.
पुरुषों को इस दिन विशेषतौर पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए.
गायत्री जयंती पर कम से कम 27 और अधिकतम 1008 बार जाप करें.
गायत्री मंत्र- "ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्"
पूजन के अंत में वेदमाता गायत्री का आरती करें और उनसे कल्याण की कामना करें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)