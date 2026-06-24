Gayatri Jayanti 2026 Date: गायत्री देवी को वेदों की माता कहा जाता है. हिंदू धर्म-शास्त्रों के अनुसार गायत्री माता का प्राकट्य ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था. उनसे ही 4 वेदों की उत्पत्ति हुई है. धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी गायत्री माता की पूजा करते हैं.
इसी दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है, जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है. इसलिए यह दिन और भी खास है. साथ ही इस साल गायत्री जयंती के दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है. इस साल 25 जून 2026 को गायत्री जयंती पर्व है.
द्रिक पंचांग और प्रोकेरला पंचांग के अनुसार इस साल गायत्री जयंती पर 3 बेहद शुभ योग बन रहे हैं. ये योग हैं - रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग. 25 जून 2026 की सुबह तक 10:53 बजे तक शिव योग रहेगा और इसके बाद पूरे दिन सिद्ध योग रहेगा. वहीं सुबह रवि योग सुबह 05:25 बजे से शाम 04:29 बजे तक रहेगा.
इसके अलावा गायत्री जयंती के दिन ही निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा. साथ ही गुरुवार का दिन है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है. इन सभी शुभ योगों में गायत्री माता की पूजा करना अत्यंत लाभदायी होगा.
साल 2026 में गायत्री जयंती पर पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:05 बजे से 04:45 बजे तक
शुभ-उत्तम मुहूर्त - सुबह 05:25 बजे से सुबह 07:10 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक
भद्रा का साया : ध्यान रहे कि गायत्री जयंती और निर्जला एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहेगा. 25 जून 2026, गुरुवार की सुबह 07:08 बजे से भद्रा काल प्रारंभ होगा और रात 08:09 बजे तक रहेगा. लेकिन यह भद्रा पाताल लोक में रहेगी, लिहाजा इसका असर पूजा-पाठ पर नहीं पड़ेगा.
हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसमें चारों वेदों का सार है. लिहाजा गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें. इससे मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और सुख-सौभाग्य मिलने की मान्यता है.
गायत्री मंत्र - ''ॐ भूर्भुवः स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्.''
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)