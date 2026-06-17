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Gayatri Jayanti 2026: गायत्री जयंती पर किए गए ये 5 काम जीवन में लाएंगे सुख-समृद्धि, मिलेंगे पुण्य फल!

Gayatri Jayanti 2026 Upay: इस साल गायत्री जयंती 25 जून 2026, गुरुवार को मनाई जाएगी. इस गायत्री जयंती पर अगर 5 काम करें तो जीवन में सुख-समृद्धि आ सकती है और व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 17, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:21 PM IST
Gayatri Jayanti 2026: गायत्री जयंती पर किए गए ये 5 काम जीवन में लाएंगे सुख-समृद्धि, मिलेंगे पुण्य फल!
Image Credit: AI (Gayatri Mata)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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