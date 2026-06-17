Gayatri Jayanti 2026 Kab Hai: सनातन धर्म में गायत्री जयंती पर्व का विशेष महत्व है. गायत्री माता को वेदमाता, देवमाता और विश्वमाता के रूप में भी जाना जाता है. ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो लोग नियमित गायत्री माता की उपासना करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप विधि-विधान से करते हैं उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है.
धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर ही मां गायत्री का अवतरण हुआ. इसलिए इसी तिथि पर गायत्री जयंती मनाई जाती है. इस साल गायत्री जयंती पर्व 25 जून 2026 को मनाया जाएगा. गायत्री जयंती वाले दिन अगर 5 उपाय करें तो जीवन में सकारात्मकता आ सकती है और मन शांत हो सकता है.
गायत्री जयंती पर शुद्ध मन से ध्यान लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें. मंत्र का उच्चारण 108 या 1008 की तय संख्या में करने से मन को शांत करेगा और बुद्धि का विकास होगा. गायत्री मंत्र को अति प्रभावशाली माना जाता है.
गायत्री जयंती पर गायत्री यज्ञ करें तो इसे अति पुण्यदायी माना जाता है. इसके लिए यज्ञ से जुड़ी सामग्री को जुटाएं, जैसे- शुद्ध देसी घी, जौ, तिल, गुड़ आदि. सभी हवन सामग्री को एक सथ जुटाएं और यज्ञ करें. हर आहुति के साथ गायत्री मंत्र का जाप करें. इससे मन और वातावरण दोनों शुद्ध हो जाएगा. घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
गायत्री माता ज्ञान की देवी है, ऐसे में गायत्री जयंती पर कुछ विशेष चीजों का दान करें तो लाभ होगा. जरूरतमंद छात्रों में पढ़ाई-लिखाई का सामन दान करें. ब्राह्मणों को अन्न दान करें. दान करने वालों को विद्या, विवेक और सफलता प्राप्त हो सकती है. पुण्य फलों की प्राप्ति होगी.
गायत्री जयंती पर व्रत रखें और फलाहार करें. अगर व्रत न रख सकें को सात्त्विक भोजन ही करें. ऐसा करने से आत्मिक शुद्धि होती है. मन संयमित रहेगा और भक्ति भाव से भरा रहेगा. वाणी में पवित्रता आएगी.
गायत्री माता को प्रसन्न कर उसका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन माता की पूजा उपासना करें. इसके बाद गायत्री चालीसा और गायत्री माता की आरती करें. मानसिक शांति मिलेगी और परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम और लगाव बढ़ेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)