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Gayatri Mantra: इन परिस्थितियों में भूल से भी ना करें गायत्री मंत्र का जाप, परिणाम मिलते हैं बेहद नुकसानदेह

When Should not Chant Gayatri Mantra: शास्त्रों में गायत्री मंत्र को बेहद प्रभावशाली माना गया है. मान्यता है कि विधि पूर्वक इस मंत्र का जाप करने के साधारण इंसान भी खास बन सकता है. लेकिन क्या आपको पता है कि गायत्री मंत्र का जाप किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए और इससे जुड़े खास नियम क्या हैं. आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 02, 2026, 05:58 PM IST
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Gayatri Mantra: इन परिस्थितियों में भूल से भी ना करें गायत्री मंत्र का जाप, परिणाम मिलते हैं बेहद नुकसानदेह

Gayatri Mantra: शास्त्रों में गायत्री मंत्र को बेहद शक्तिशाली माना गया है. पुराणों में इसे वेदों का सार और मंत्रों का राजा कहा गया है. कहा जाता है कि इस मंत्र के नियमित जाप से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है.गायत्री मंत्र के जाप से बुद्धि तेज होती है, मानसिक शांति मिलती और जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं. गायत्री मंत्र के प्रभाव से साधारण इंसान भी खास हो सकता है. लेकिन, शास्त्रों में गायत्री मंत्र के जाप से जुड़े खास नियम बताए गए हैं. अगर गायत्री मंत्र के जाप में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो उसका उल्टा असर देखने को मिलता है. यही वजह है कि शास्त्रों के जानकार गायत्री मंत्र के जाप के दौरान विशेष सावधानी बरतनी के लिए सलाह देते हैं. पुराणों के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप कब-कब नहीं करना चाहिए. 

अशुद्ध अवस्था में

शास्त्रों के अनुसार, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए शारीरिक और मानसिक पवित्रता बेहद जरूरी है. इसलिए, बिना स्नान किए या अपवित्र अवस्था में मंत्र का उच्चारण ना करें. जब शरीर अस्वच्छ रहता है, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है. ऐसे में इस मंत्र का जाप करने के लिए शुद्धता का हमेशा ख्याल रखें.

अनुचित स्थान और परिवेश

गायत्री मंत्र की साधना के लिए उचित स्थान और परिवेश का चयन करना चाहिए. ऐसे में जहां पर गंदगी हो या वातावरण अपवित्र हो, वहां पर भूल से भी गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए. इसके साथ ही श्मशान घाट में भी गायत्री मंत्र का जाप करने से बचना चाहिए. इसके अलावा अत्यधिक शोर वाले जगह पर भी इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए. शास्त्र बताते हैं कि इन स्थानों पर गायत्री मंत्र का जाप करने से मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है. 

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मानसिक अशांति की स्थिति में

शास्त्रों के अनुसार, अगर मन में अत्यधिक क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध या अनैतिक विचार चल रहे हों, तो उस समय गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए. अशांत मन से गायत्री मंत्र का जाप करने से उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता. इसलिए जब मन शांत रहे, तो उस वक्त गायत्री मंत्र का जाप करें. 

यह भी पढ़ें: कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा? पता कर लें मुहूर्त और मां गंगा के अवतरण से जुड़ी खास बात

बिना गुरु के मार्गदर्शन के

गायत्री एक सावित्री विद्या है. इसे बिना सही उच्चारण और विधि के जपने से लाभ की जगह हानि होने की संभावना रहती है. पौराणिक परंपराओं के अनुसार, गुरु दीक्षा या विधि विधान (जैसे यज्ञोपवीत संस्कार) के बिना इसका सस्वर पाठ करने से बचना चाहिए. 

सुबह-दोपहर और शाम के अलावा 

गायत्री मंत्र की उपासना के लिए त्रिकाल संध्या यानी सुबह, दोपहर, शाम का समय सर्वश्रेष्ठ है. इन समयों के अलावा मंत्र का बहुत जोर से उच्चारण करने की मनाही है. इसलिए कभी भी गायत्री मंत्र का जाप बहुत ऊंचे स्वर में नहीं करना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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