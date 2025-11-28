Advertisement
trendingNow13021867
Hindi Newsधर्म

Gayatri Mantra: पीरियड्स में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं, जानिए इसके पीछे का तथ्य!

Gayatri Mantra Prohibited for Women: हिंदू धर्म में महिलाओं को गायत्री मंत्र जाप करने की सलाह नहीं दी जाती है? क्या महिलाओं को पीरियड में गायत्री मंत्र पढ़ने की छूट है? जानिए इसका जवाब.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gayatri Mantra Niyam
Gayatri Mantra Niyam

Gayatri Mantra during Periods Niyam: गायत्री मंत्र का जाप करने वाले भक्तों के जीवन के सभी पाप नष्ट होने  लगते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है. इस मंत्र को नियम से जाप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र को जाप करने से आंतरिक शक्ति बढ़ती है. हालांकि, गायत्री मंत्र के जाप को लेकर कई नियम और मान्यताएं भी हैं. केवल पुरुष गायत्री मंत्र जप सकते हैं, इस तरह की बाते सामने आती हैं. मान्यता है कि जनेऊ धारी लोगों को गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए. वहीं इस बात को लेकर लोगों में भारी कन्फ्यूजन होता है कि क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए. आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

गायत्री मंत्र का जाप महिलाएं करें या नहीं
गायत्री मंत्र के बारे में ऐसी कहा जाता है कि स्त्रियों को इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए. वहीं, मान्यता है कि स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना अच्छा नहीं होता है. प्राचीन समय में जनेऊ स्त्रियां भी धारण किया करती थी. वहीं पुरुषों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाएं भी बराबर भाग लेती थीं. हालांकि समय के बदलाव के साथ नियमों में भी बदलाव होने लगे. 

मासिक धर्म में गायत्री मंत्र का जाप
दरअसल महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करना वर्जित बताया गया है. जिसका कारण है मासिक धर्म. महिलाओं को मासिक धर्म होता है जिससे धार्मिक अनुष्ठानों और कार्यों से उनको दूर रखा जाता है. इसी तरह गायत्री मंत्र का जाप न करने की भी सलाह महिलाओं को दी जाती है. हालांकि महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप करती हैं लेकिन मासिक धर्म में गायत्री मंत्र का जाप करना पूरी तरह वर्जित हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

गायत्री मंत्र के जाप का महिलाओं पर प्रभाव 
मान्यतानुसार, गायत्री मंत्र का जाप करने से पुरुषों की ही तरह स्त्रियों का व्यवहार और चाल ढाल होने लगता है. मंत्र को लेकर मान्यता है कि इससे शारीरिक अंगों के साथ ही त्वचा पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है. चेहरे पर अनचहे बाल के साथ ही मासिक धर्म में दिक्कते आने लगती है. हालांकि ये केवल मान्यताएं है. इस बात का अब तक कोई प्रमाण नहीं है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Astro Tips: दूल्हा-दुल्हन के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, शादी के सीजन में जानें क्या हैं वो चीजें!

Dhanu Sankranti 2025: इस साल कब है धनु संक्रांति? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव की पूजा विधि!

 
About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

gayatri mantra niyam

Trending news

'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
karnataka
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
हवा में अटकी सैलानियों की सांसे, मुन्नार के पास खराब हुई क्रेन, रेस्क्यू वर जारी
Kerala
हवा में अटकी सैलानियों की सांसे, मुन्नार के पास खराब हुई क्रेन, रेस्क्यू वर जारी
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
Weather
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
jammu kashmir news
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
earthquake
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
tiger reserve park
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
Congress MLA
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
Vladimir Putin
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
PM Modi Udupi Visit
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
Karnataka News
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?