Hindi Newsधर्मGem Astrology: वृषभ राशि के लिए वरदान हैं ये 3 खास रत्न, लव लाइफ और करियर में मिलेगी गजब की सफलता

Gem Astrology: वृषभ राशि के लिए वरदान हैं ये 3 खास रत्न, लव लाइफ और करियर में मिलेगी गजब की सफलता

Lucky Gemstone for Taurus: ज्योतिष शास्त्र में हर राशि के लिए विशेष प्रकार के रत्नों का जिक्र किया गया है. कहते हैं कि जब कोई रत्न किसी इंसान को सूट कर जाता है, तो उसके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं उन 3 शक्तिशाली और भाग्यवर्धक रत्नों के बारे में, जो वृषभ राशि वालों के लिए बेहद अनुकूल माने गए हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:37 PM IST
Gem Astrology: वृषभ राशि के लिए वरदान हैं ये 3 खास रत्न, लव लाइफ और करियर में मिलेगी गजब की सफलता

Best Gemstone for Taurus: ज्योतिष शास्त्र में सभी 12 राशियों के लिए विशेष प्रकार के रत्नों का जिक्र किया गया है. रत्न जब किसी जातक को सूट कर जाते हैं, तो कुंडली में मौजूद ग्रह अनुकूल फल देने लगते हैं. रत्नों के प्रभाव से जातक के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है. रत्न शास्त्र में राशिचक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ के लिए भी खास प्रकार के रत्नों का जिक्र है. ये रत्न उनकी कुंडली के ग्रहों की अनुकूलता देने में मदद करते हैं. इसलिए रत्नों को बिना ज्योतिषीय सलाह के धारण करने से मना किया जाता है. ऐसे में आप जब कभी भी कोई रत्न धारण करें तो उससे पहले अपनी कुंडली किसी जानकार से जरूर दिखा लें. आइए अब जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कौन से 3 रत्न वरदान साबित होते हैं और इन रत्नों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है. 

मालाकाइट (Malachite Gemstone) 

रत्न शास्त्र के अनुसार, इस रत्न में अद्भुत गुण छिपे होते हैं. इस रत्न का सीधा संबंध हृदयचक्र से होता है. इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति के भीतर के नकारात्मक विचार अपने आप नष्ट हो जाते हैं और मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, वृषभ राशि के जातक बेहद जिद्दी और दूसरों पर अधिकार जमाने वाले स्वभाव के होते हैं. ऐसे में अगर इस राशि के जातक यह रत्न धारण करते हैं, तो उनका हृदयचक्र एक्टिव हो जाता है. इसकी वजह से उनके जिद्द और दूसरों पर अधिकार जमाने वाला स्वभाव खत्म हो जाता है. इसके अलावा इस रत्न के प्रभाव से इस राशि वालों की लव लाइफ या दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहता है. 

एमराल्ड (Emerald Gemstone) 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृषभ राशि वालों के लिए एमराल्ड रत्न किसी वरदान से कम नहीं है. अगर वृषभ राशि के जातक नियमों के मुताबिक इस रत्न को धारण करते हैं, तो उनके कम्यूनिकेशन स्किल में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है. इस रत्न को धारण करने से वृषभ राशि वालों की लव लाइफ भी शानदार रहती है. इसके अलावा इस रत्न के प्रभाव से वृषभ राशि वालों के धन-समृद्धि में भी वृद्धि होती है. 

रोज क्वार्ट्ज (Rose Quartz Gemstone)

रत्न शास्त्र में इसे प्यार का पत्थर कहा गया है. ऐसे में अगर वृषभ राशि के जातक इस रत्न को सही विधि से धारण करते हैं, तो उनकी लव लाइफ हमेशा खुशहाल रहती है. इसके अलावा यह रत्न वृषभ राशि के उन जातकों के लिए भी बेहद फायदेमंद है, जो शादीशुदा हैं. यह रत्न उनके दांपत्य जीवन में खुशहाली बनाए रखने में मददगार साबित होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

