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Hindi Newsधर्मGem Astrology: जॉब-बिजनेस में चाहिए रॉकेट जैसी रफ्तार? ये 3 चमत्कारी रत्न खोल देंगे तरक्की के बंद दरवाजे

Gem Astrology: जॉब-बिजनेस में चाहिए रॉकेट जैसी रफ्तार? ये 3 चमत्कारी रत्न खोल देंगे तरक्की के बंद दरवाजे

Gemstones for Success: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रत्नों में छिपी ऊर्जा व्यक्ति की दरिद्रता को मिटाने और भाग्य को जगाने की अद्भुत क्षमता रखती है. मान्यता है कि विधि-विधान से इन रत्नों को धारण करने से न सिर्फ आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि जीवन में सुख, वैभव और समृद्धि के द्वार भी खुल जाते हैं. आइए जानते हैं कुछ शक्तिशाली रत्नों के बारे में, जो जॉब-बिजनेस में तरक्की के लिए मददगार होते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:08 PM IST
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Gem Astrology: जॉब-बिजनेस में चाहिए रॉकेट जैसी रफ्तार? ये 3 चमत्कारी रत्न खोल देंगे तरक्की के बंद दरवाजे

Gem Astrology: रत्न शास्त्र के अनुसार, प्रकति ने हमें कुछ ऐसे बेशकीमती पत्थरों का उपहार दिया है, जो न सिर्फ देखने में सुंदर हैं, बल्कि ग्रहों की नकारात्मकता को दूर कर जीवन में खुशहाली लाने की शक्ति भी रखते हैं. मान्यता है कि सही रत्न का चुनाव व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आर्थिक तंगी को जड़ से मिटा सकता है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ लोगों को नौकरी और व्यापार में मनोनुकूल सफलता या तरक्की नहीं मिलती. इस स्थिति में ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि ऐसा कुंडली में ग्रहों की विपरीत स्थिति हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी करियर, धन या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ये 3 रत्न आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं इन 3 शक्तिशाली रत्नों के बारे में.

मनी मैग्नेट है ये पीला रत्न

ज्योतिष शास्त्र में सिट्रीन को सुनहला रत्न कहा गया है. यह रत्न धन को आकर्षित करने के लिए सबसे शक्तिशाली रत्नों में से एक माना जाता है. इस रत्न को धारण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दरिद्रता को दूर होती है. ऐसे में जो लोग निवेश या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह रत्न विशेष रूप से फलदायी है. इसे धारण करने से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और आमदनी के नए स्रोत खुलते हैं.

पाइराइट दिलाएगा मेहनत का दोगुना फल

दिखने में सोने जैसा होने के कारण इसे फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है. पाइराइट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें उचित परिणाम नहीं मिल पाता. यह रत्न कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता को निखारता है. कारोबारी इसे अपने ऑफिस की डेस्क पर भी रख सकते हैं, जिससे व्यावसायिक डील में सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

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सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है ग्रीन जेड

आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति के लिए ग्रीन जेड को रत्न शास्त्र में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है. यह रत्न जातक के भीतर साहस पैदा करता है और उसे जोखिम भरे निवेशों में सही दिशा दिखाता है. इसे पहनने से न सिर्फ धन-संपत्ति बढ़ती है, बल्कि वैवाहिक जीवन में चल रही अनबन भी शांत होती है.

यह भी पढ़ें: फिरोजा किसे रातों-रात बना सकता है भाग्यशाली, किसके लिए साबित होगा खतरनाक? जान लें ये जरूरी नियम!

भौतिक सुखों का कारक है गारनेट

अगर आप जीवन में सुख-सुविधाएं और लग्जरी चाहते हैं, तो गारनेट धारण करना एक उत्तम विकल्प हो सकता है. यह रत्न मंगल और राहु के अशुभ प्रभावों को कम कर व्यक्ति के जीवन में स्थिरता लाता है. गारनेट पहनने से व्यक्ति का सामाजिक सम्मान बढ़ता है और पुरानी कर्ज जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलने के योग बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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