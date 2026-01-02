Gem Astrology: बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं ये 3 चमत्कारी रत्न, रंक से राजा बनाने की रखते हैं शक्ति

Gem Astrology 3 Lucky Gemstones: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर सही विधि और सही समय पर इन रत्नों को धारण किया जाए, तो ये जीवन की दिशा बदल सकते हैं. ये रत्न आपके कमजोर ग्रहों को बल देकर आपके परिश्रम को सफलता में बदल देते हैं. आइए जानते हैं कि कौन से 3 रत्न आपकी किस्मत चमका सकते हैं.
Trending Photos
Gem Astrology: हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति की कामना करता है. कई बार कठिन परिश्रम के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते. इसका एक प्रमुख कारण कुंडली में ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति हो सकती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रत्न सिर्फ आभूषण नहीं हैं, बल्कि वे ग्रहों की ऊर्जा को सोखकर हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमका रखते हैं. रत्न शास्त्र में पुखराज, माणिक्य और नीलम को अत्यंत प्रभावशाली और जल्द फल देने वाला माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से तीन रत्न आपकी किस्मत को संवर सकते हैं और इन रत्नों से जुड़े विशेष नियम और सावधानियां क्या-क्या हैं.
पुखराज (Yellow Sapphire)
पुखराज का संबंध देवताओं के गुरु बृहस्पति से है. यह रत्न शिक्षा, वैवाहिक सुख और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए जाना जाता है. इस रत्न को धारण करने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और मान-सम्मान में वृद्धि होती है. यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में हैं.
पुखराज को कैसे करें धारण
बृहस्पति के रत्न पुखराज को गुरुवार के दिन, सूर्योदय के समय पहनना चाहिए. सोने या पीतल की अंगूठी में इसे जड़वाकर, गंगाजल और दूध से शुद्ध करें. इसके बाद "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का जाप करते हुए इसे तर्जनी उंगली (अंगूठे के बाद वाली) में धारण करें.
किसे पहनना चाहिए पुखराज?
रत्न शास्त्र के अनुसार, पुखराज मुख्य रूप से धनु और मीन राशि वालों के लिए यह वरदान है. वृषभ, कन्या और तुला राशि के जातकों को बिना ज्योतिषीय सलाह के इसे नहीं पहनना चाहिए.
माणिक्य (Ruby)
माणिक्य रत्नों का राजा है और इसका स्वामी साक्षात सूर्य है. जिस प्रकार सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, यह रत्न जातक के व्यक्तित्व को निखारता है. सरकारी नौकरी, राजनीति और नेतृत्व क्षमता की चाह रखने वालों के लिए माणिक्य अत्यंत लाभकारी है. यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और हृदय संबंधी विकारों में लाभ देता है.
माणिक्य धारण करने की विधि
रविवार की सुबह तांबे या सोने की अंगूठी में इसे अनामिका (रिंग फिंगर) में पहनना चाहिए. धारण करने से पहले "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप कर इसकी शुद्धि करना जरूरी है.
किसे पहनना चाहिए माणिक्य?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष, सिंह और धनु राशि के लिए यह शुभ है. लेकिन, अगर कुंडली में सूर्य नीच का हो या कन्या, मकर, कुंभ राशि हो, तो इसे धारण करने से बचना चाहिए. वरना इस रत्न का नुकसान झेलना पड़ सकता है.
नीलम (Blue Sapphire)
नीलम को रत्नों में सबसे शक्तिशाली और तेज प्रभाव दिखाने वाला माना जाता है. इसका संबंध शनि देव से माना गया है. यह रत्न व्यक्ति को रातों-रात फर्श से अर्श पर पहुंचाने की क्षमता रखता है. शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती के कुप्रभावों को कम करने और आर्थिक तंगी दूर करने में नीलम सहायक है. यह व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में अपार सफलता दिलाता है.
नीलम धारण करने की विधि
शनि के इस रत्न को शनिवार के दिन पंचधातु या सोने की अंगूठी में मध्यमा उंगली (बीच वाली) में पहनना चाहिए. इसे धारण करने से पहले शनि देव के चरणों में स्पर्श कराएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें. नीलम कम से कम 7 से 8 रत्ती का होना चाहिए. नीलम हर किसी को रास नहीं आता. इसे पहनने से पहले 2-3 दिन तक तकिए के नीचे रखकर इसका परीक्षण अवश्य करना चाहिए. मकर और कुंभ राशि के लिए यह विशेष लाभकारी है.
यह भी पढ़ें: तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! बस एक बार पहनकर देखें ये 4 प्रभावशाली रत्न, मां लक्ष्मी की बरसेगी असीम कृपा
विशेष सावधानियां और नियम
रत्न धारण करना एक ज्योतिषीय प्रक्रिया है. गलत रत्न विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है. ऐसे में किसी भी रत्न को पहनने से पहले उसे कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और तुलसी दल के मिश्रण से शुद्ध जरूर करें. ध्यान रहे- कभी भी नीलम के साथ माणिक्य, मूंगा या मोती न पहनें, क्योंकि शनि का सूर्य और मंगल के साथ शत्रुता का भाव होता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)