Advertisement
trendingNow13078806
Hindi Newsधर्मGem Astrology: खुल जाएंगे किस्मत के ताले, तरक्की चूमेगी कदम! 3 लकी रत्नों को पहनने से पहले जान लें नियम

Gem Astrology: खुल जाएंगे किस्मत के ताले, तरक्की चूमेगी कदम! 3 लकी रत्नों को पहनने से पहले जान लें नियम

रत्न शास्त्र के अनुसार, ब्रह्मांड की ऊर्जा को रत्नों के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है. कई बार कठिन परिश्रम के बाद भी जब सफलता हाथ नहीं लगती, तो इसका कारण कुंडली में ग्रहों की कमजोर स्थिति हो सकती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gem Astrology: खुल जाएंगे किस्मत के ताले, तरक्की चूमेगी कदम! 3 लकी रत्नों को पहनने से पहले जान लें नियम

Gem Astrology: रत्न शास्त्र के अनुसार, ब्रह्मांड की ऊर्जा को रत्नों के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है. कई बार कठिन परिश्रम के बाद भी जब सफलता हाथ नहीं लगती, तो इसका कारण कुंडली में ग्रहों की कमजोर स्थिति हो सकती है. रत्न कमजोर ग्रहों की शक्ति को बढ़ाकर व्यक्ति के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और भाग्य में वृद्धि करते हैं. कई बार ऐसा देखा जाता है कि दिन-रात परिश्रम करने के बावजूद भी मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती है. नौकरी-व्यापार में तरक्की पर ग्रहण लग जाता है. लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसा पानी की तरह बह जाता है. रत्न शास्त्र में इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए 3 विशेष प्रकार के रत्नों का जिक्र किया गया है. आइए जानते हैं उन 3 शक्तिशाली रत्नों के बारे में.

पुखराज (Yellow Sapphire)

पुखराज का सीधा संबंध बृहस्पति (गुरु) ग्रह से है. यह रत्न शिक्षा, धन और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है. इसे धारण करने से आर्थिक स्थिरता आती है और सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है. यह बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है और अविवाहितों के विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

धारण करने की विधि 

पुखराज को गुरुवार के दिन, सूर्योदय के समय पहनना चाहिए. सोने या पीतल की अंगूठी में जड़वाकर इसे 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र के जाप के साथ दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनें. पहनने से पहले दूध और गंगाजल से इसे शुद्ध जरूर कर लें. धनु और मीन राशि वालों के लिए यह श्रेष्ठ है. जबकि, वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशि वालों को बिना ज्योतिषीय सलाह के इसे नहीं पहनना चाहिए.

माणिक्य (Ruby)

माणिक्य का स्वामी सूर्य है. जिस प्रकार सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, वैसे ही यह रत्न धारण करने वाले को समाज और कार्यक्षेत्र के केंद्र में ले आता है. यह सरकारी नौकरी, राजनीति और उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए वरदान समान है. इसे पहनने से आत्मबल बढ़ता है और नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है.

धारण करने की विधि

माणिक्य रत्न को रविवार की सुबह सोने या तांबे की अंगूठी में इसे अनामिका (रिंग फिंगर) में पहनना चाहिए. धारण करने से पहले इसे कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध करें और सूर्य देव की उपासना करें. ध्यान रहे कि मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है. लेकिन तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को इसे पहनने से बचना चाहिए, खासकर अगर कुंडली में सूर्य नीच का हो.

यह भी पढ़ें: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही तरक्की? धारण करें ये 3 जादुई रत्न, चमक उठेगा भाग्य और बरसेगा पैसा!

नीलम (Blue Sapphire)

नीलम को रत्नों में सबसे तेज और प्रभावशाली माना गया है. यह शनि देव का रत्न है और इसके प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं. अगर नीलम अनुकूल हो, तो यह रंक को भी राजा बना सकता है. यह धन की कमी दूर करता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाता है और व्यापार में अप्रत्याशित उन्नति दिलाता है.

धारण करने की विधि

नीलम रत्न को शनिवार के दिन पंचधातु या सोने की अंगूठी में मध्यमा (बीच वाली) में पहनना चाहिए. इसे शनि देव को अर्पित कर विधिवत पूजा के बाद ही धारण करें. नीलम का वजन कम से कम 7 से 8.25 रत्ती होना चाहिए. मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह शुभ होता है. याद रहे कि नीलम के साथ माणिक्य, मूंगा या मोती कभी न पहनें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

Trending news

गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
defence minister rajnath singh
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
Arvind Kejriwal
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
सऊदी से बिगड़े रिश्तों के बीच भारत आ रहे UAE राष्ट्रपति, लेंगे पोत पर हमले का बदला
India UAE News in Hindi
सऊदी से बिगड़े रिश्तों के बीच भारत आ रहे UAE राष्ट्रपति, लेंगे पोत पर हमले का बदला
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
Assam
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
Mohan Bhagwat
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
Kerala Post Office closure
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
PM Modi
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात