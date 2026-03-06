Gem Astrology: चमक जाएगी सोई हुई किस्मत, ये 3 रत्न बदल सकते हैं जीवन की दिशा, जानें धारण करने के नियम

3 Most Powerful Gemstones: रत्न शास्त्र में पन्ना, मूंगा और हीरा को बेहद शक्तिशाली माना गया है. कहा जाता है कि अगर इन रत्नों को सही विधि से धारण किया जाए तो सोई हुई किस्मत भी जाग सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन रत्नों को धारण करने की सही विधि और नियम क्या है.
Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रत्नों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि यही ऊर्जा संबंधित ग्रह से कनेक्ट होकर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. अक्सर ऐसा देखने या सुनने को मिलता है कि कठिन परिश्रम के बाद भी अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगती. रत्न शास्त्र के जानकार इसके पीछे की मुख्य वजह ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति को मानते हैं. रत्न की सकारात्मक शक्ति कुंडली के कमजोर ग्रहों को मजबूत करती है और जब ये मजबूत हो जाते हैं, जो जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. रत्न शास्त्र में भाग्य को मजबूत करने और तरक्की के लिए 3 विशेष प्रकार के रत्नों का जिक्र मिलता है. आइए जानते हैं उन 3 शक्तिशाली रत्नों के बारे में, जो किस्मत संवारकर तरक्की के सभी दरवाजे खोल देते हैं.
पन्ना रत्न का संबंध बुध ग्रह से है. यह गहरे हरे रंग का एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली रत्न है. इसे सफलता का रत्न भी कहा जाता है क्योंकि यह सीधे तौर पर व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और वाणी को प्रभावित करता है. रत्न शास्त्र के मुताबिक, जो लोग मार्केटिंग, लेखन, वकालत, शेयर बाजार या किसी भी तरह के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए पन्ना वरदान साबित होता है. यह रत्न याददाश्त को मजबूत करता है, कारोबार में वृद्धि करता है और स्किन से जुड़ी समस्या को भी दूर करता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध ग्रह के रत्न पन्ना को धारण करने के लिए सबसे शुभ दिन बुधवार है. ऐसे में इस रत्न को बुधवार के दिन सोना या चांदी में जड़वाकर सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए. रत्न धारण करने से पहले "ॐ बुं बुधाय नमः" का जाप करना चाहिए.
हीरा और उसका उपरत्न ओपल शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं. शुक्र देव को ऐश्वर्य, भोग-विलास, प्रेम और कला का स्वामी माना जाता है. अगर जीवन में भौतिक सुखों की कमी है, तो यह रत्न मददगार हो सकता है. यह रत्न कलाकार, फैशन डिजाइनर, होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बेहद अनूकूल माना गया है. इस रत्न को धारण करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि, लग्जरी लाइफस्टाइल और सुंदर व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है.
हीरा या ओपल धारण करने के लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार है. इसलिए शुक्रवार के दिन इस रत्न को सोना या प्लैटिनम में जड़वाकर अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए. धारण करते वक्त "ॐ शुं शुक्राय नमः" का जाप करें.
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, मूंगा रत्न का स्वामी मंगल ग्रह है. यह गहरे लाल या सिंदूरी रंग का होता है. यह रत्न व्यक्ति के भीतर के डर को खत्म कर उसे साहसी और ऊर्जावान बनाता है. यह रत्न सेना, पुलिस, जमीन-जायदाद के काम और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी माना गया है. इस रत्न को सही विधि से धारण करने पर आत्मविश्वास में वृद्धि और खून संबंधी समस्याओं में सुधार होता है.
रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि मूंगा धारण करने के लिए सबसे शुभ दिन मंगलवार है. ऐसे में इस रत्न को मंगलवार के दिन तांबा या सोना में जड़वाकर अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए. रत्न को पहनने से पहले उसे गंगाजल से शुद्ध करें और "ॐ अं अंगारकाय नमः" का जाप करें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)