Gem Astrology: चमक जाएगी सोई हुई किस्मत, करियर और बिजनेस में रॉकेट जैसी रफ्तार देंगे ये 5 चमत्कारी रत्न!

Gem Astrology: कहा जाता है कि रत्न हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. अगर आपके करियर में लंबे समय से रुकावट आ रही है या व्यापार में घाटा हो रहा है, तो अपनी जन्मकुंडली के अनुसार सही रत्न धारण करना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. आइए जानते हैं उन 5 शक्तिशाली रत्नों के बारे में.
Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र की एक बेहद प्रभावशाली शाखा रत्न शास्त्र है, जिसमें रत्नों की ऊर्जा के मानव जीवन पर प्रभाव का विस्तार से वर्णन मिलता है. रत्न शास्त्र में 9 मुख्य रत्न और 84 उपरत्नों का जिक्र किया गया है. इनमें से प्रत्येक किसी न किसी विशेष ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. मान्यताओं के अनुसार, सही रत्न का चुनाव न सिर्फ जीवन की मुश्किल समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि करियर और व्यापार में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी मददगार साबित हो सकता है. हालांकि, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अनुभवी ज्योतिषीय परामर्श लेना जरूरी माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं उन 4 चमत्कारी रत्नों के बारे में जो करियर और बिजनेस में जबरदस्त तरक्की दे सकते हैं.
पन्ना (Emerald)
पन्ना रत्न का सीधा संबंध बुध ग्रह से है. बुध देव को बुद्धि, वाणी, शिक्षा और लेखन का स्वामी माना जाता है. ऐसे में इस रत्न को धारण करने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और व्यापारिक निर्णयों में स्पष्टता आती है. इस रत्न को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर बुधवार के दिन सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठा) में पहनना चाहिए. मंगलवार की रात को अंगूठी दूध में रखें, फिर बुधवार सुबह उसे गंगाजल से शुद्ध कर 'ओम् बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए धारण करें.
मूंगा (Red Coral)
मंगल ग्रह का रत्न मूंगा उन लोगों के लिए वरदान है जो नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं. यह रत्न आत्मविश्वास और साहस बढ़ाता है, जिससे चुनौतीपूर्ण करियर में सफलता आसान हो जाती है. इस रत्न को सोने, चांदी या तांबे में जड़वाकर मंगलवार की सुबह से दोपहर के बीच अनामिका उंगली (रिंग फिंगर) में पहनें. पहनने से पहले कच्चे दूध और गंगाजल से अंगूठी को शुद्ध करना जरूरी है.
नीलम (Blue Sapphire)
नीलम का संबंध शनि देव से है, जो कर्म और न्याय के अधिपति हैं. यह रत्न आमदनी के नए स्रोत खोलता है और आर्थिक नुकसान से बचाता है, जिससे व्यापार में समृद्धि आती है. इस रत्न को शनिवार के दिन मध्यमा (बीच वाली) उंगली में धारण करना चाहिए. सोने या पंचधातु में जड़वाना विशेष फलदायी होता है. धारण करते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें और रत्न को पवित्र जल से शुद्ध जरूर कर लें.
गोमेद (Gomed)
राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए गोमेद धारण किया जाता है. यह रत्न मानसिक तनाव कम करता है और व्यापार में लोकप्रियता के साथ-साथ अज्ञात भय से मुक्ति दिलाता है. शनिवार को सूर्यास्त के बाद चांदी की अंगूठी में इसे दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनें. धारण करने से पहले 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
जेड रत्न (Jade Stone)
जेड स्टोन को करियर में स्थिरता और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए जाना जाता है. यह रत्न सही और गलत में भेद करने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे जातक की पर्सनैलिटी में निखार आता है और आत्मविश्वास बढ़ता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)