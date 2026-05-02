Gem Astrology: तरक्की के द्वार खोल देते हैं ये 4 पॉवरफुल रत्न, पहनते ही मिलने लगती है खुशखबरी

Gem Astrology: आज के समय में कड़ी मेहनत के बावजूद कई बार व्यक्ति वो सफलता नहीं मिलती जिसका वह हकदार होता है. नौकरी में तरक्की रुक जाना या बिजनेस में बार-बार नुकसान होना इंसान को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर देता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे जीवन की सुख-समृद्धि ग्रहों की चाल पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है. रत्नों में इन ग्रहों की ऊर्जा को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति होती है. अगर रत्न को सही सलाह के साथ पहना जाए, तो यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि बंद पड़े तरक्की के रास्तों को भी खोल देता है. ऐस में आइए जानते हैं 4 प्रभावशाली रत्नों के बारे में.

टाइगर रत्न

टाइगर स्टोन जातक में हिम्मत और साहस जगाने के लिए जाना जाता है. इस पर पीली और काली धारियां होती हैं, जो देखने में चीते की खाल जैसी लगती हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह रत्न खासतौर पर कुंभ, मकर और धनु राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी है.

क्या हैं फायदे- इस रत्न को पहनने से आर्थिक तंगी दूर होती है और काम में एकाग्रता बढ़ती है. अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो इसे लॉकेट के रूप में गले में पहन सकते हैं.

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टाइगर रत्न कैसे पहनें

इसे दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली (मध्यमा) में पहनें. वाहन दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसे मंगलवार या शनिवार को पहनना शुभ होता है.

पुखराज

पुखराज को गुरु (बृहस्पति) ग्रह का रत्न माना जाता है. बृहस्पति ग्रह भाग्य, ज्ञान और धन का कारक है. यह रत्न मुख्य रूप से धनु और मीन राशि वालों के लिए श्रेष्ठ है. जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर हो, उन्हें इसे जरूर धारण करना चाहिए.

टइगर रत्न के फायदे- पुखराज पहनने से मान-सम्मान बढ़ता है और धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं. यह शिक्षा और वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली लाता है.

कैसे पहने पीला पुखराज?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पीला पुखराज को हाथ की पहली उंगली (तर्जनी) में पहनना सबसे उत्तम माना जाता है.

ग्रीन जेड

ग्रीन जेड को सपनों का रत्न भी कहा जाता है. यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं.

क्या हैं ग्रीन जेड के फायदे

यह रत्न मानसिक शांति देता है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है. इसे पहनने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है. यह रत्न मन को भटकने से रोकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं.

नीलम

नीलम शनि देव का रत्न है और इसे सबसे ताकतवर और तेजी से फल देने वाला रत्न माना जाता है. यह शनि के बुरे प्रभावों को कम करता है और रातों-रात किस्मत बदलने की ताकत रखता है.

नीलम पहनते वक्त बरतें ये सावधानियां-

नीलम हर किसी को सूट नहीं करता. अगर यह अनुकूल न हो, तो भारी नुकसान भी करा सकता है. इसलिए इसे पहनने से पहले ज्योतिषीय सलाह और ट्रायल बेहद जरूरी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)