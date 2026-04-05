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Hindi Newsधर्मGem Astrology: कंगाल को भी करोड़पति बना सकते हैं ये 7 रत्न, कर्ज से भी मिलती है मुक्ति

Gem Astrology: कंगाल को भी करोड़पति बना सकते हैं ये 7 रत्न, कर्ज से भी मिलती है मुक्ति

Gemstone Remove Money Crisis: रत्न शास्त्र के अनुसार, हर रत्न में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसके प्रभाव से ग्रहों से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है. रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे रत्नों का जिक्र किया गया है, जो न सिर्फ कंगाल को करोड़पति बना सकते हैं, बल्कि कर्ज से छुटकारा दिलाने में भी मददगार होते हैं. आइए जानते हैं उन 7 शक्तिशाली रत्नों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 05, 2026, 06:48 PM IST
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Gem Astrology: कंगाल को भी करोड़पति बना सकते हैं ये 7 रत्न, कर्ज से भी मिलती है मुक्ति

Gem Astrology: अक्सर कड़ी मेहनत के बाद भी घर में बरकत नहीं होती या कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे जीवन की सुख-समृद्धि ग्रहों की चाल पर निर्भर करती है. ग्रह जब अपनी चाल बदलते हैं तो उसका सभी राशियों पर गहरा असर पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अगर कुंडली का कोई ग्रह कमजोर है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो इससे निजात पाने के लिए विशेष रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है. रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे रत्नों के बारे में बताया गया है, जो सोया भाग्य जगाने के साथ-साथ कर्ज से भी मुक्ति दिला सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं या कर्ज का बोझ हल्का नहीं हो रहा है, तो कुछ रत्न बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं उन 7 शक्तिशाली रत्नों के बारे में.

पुखराज (Yellow Sapphire)

ज्योतिष शास्त्र में पुखराज को सुख-समृद्धि और सौभाग्य का रत्न माना गया है. मान्यता है कि इसे पहनने से न सिर्फ धन की आवक बढ़ती है, बल्कि समाज में भी खूब मान-सम्मान मिलता है. इतना ही नहीं, यह रत्न आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भी उत्तम माना गया है. इस रत्न को गुरुवार के दिन गंगाजल या दूध से शुद्ध करके तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए. ध्यान रहे कि पुखराज हर किसी को सूट नहीं करता है. रत्न शास्त्र के मुताबिक, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को बिना सलाह के धारण नहीं करना चाहिए.

गार्नेट (Garnet) 

रत्न शास्त्र में गार्नेट को कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला रत्न माना गया है. ऐसे में अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं, तो यह रत्न आपके लिए वरदान हो सकता है. गार्नेट रत्न की सबसे बड़ी खासियत है कि यह राहु के दोष को दूर कर अचानक आर्थिक लाभ देता है. हालांकि, रत्न शास्त्र के मुताबिक मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को यह बिना परामर्श के धारण नहीं करना चाहिए. इस रत्न को धारण करने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार या मंगलवार है. इसे दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए. 

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पायराइट (Pyrite)

रत्न शास्त्र की मानें तो पायराइट धन को आकर्षित करने वाला रत्न है. मान्यता है कि यह रत्न धन को चुंबक की तरह खींचकर आमदनी के नए स्रोत को खोलता है. इसके अलावा यह रत्न बिजनेस में आर्थिक तरक्की के लिए भी खास है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह रत्न कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं होता. ऐसे बिना सलाह के इन राशि के जातकों को यह रत्न नहीं पहनना चाहिए. इस रत्न को धारण करने के लिए रविवार या मंगलवार का दिन शुभ माना गया है. इसे हमेशा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए. 

सिट्रीन (Citrine)

रत्न शास्त्र में इस सुनहले रत्न को 'व्यापारी का पत्थर' कहा गया है. इसे पहनना तो शुभ है ही, लेकिन इसे अपनी तिजोरी या गल्ले में रखना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. मान्यता है कि इस रत्न को धारण करने से व्यापार में जबरदस्त आर्थिक तरक्की देखने को मिलती है. रत्न शास्त्र के मुताबिक, वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को नहीं पहनना चाहिए. इस रत्न को धारण करने लिए सबसे शुभ दिन गुरुवार है. ऐसे में गुरुवार के दिन इस रत्न को गंगाजल या दूध से शुद्ध करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए.

ग्रीन एवेंच्यूरिन (Green Aventurine)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह रत्न बिजनेस और नौकरी दोनों के लिए अनुकूल है. ऐसे में जो लोग नई नौकरी या नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए यह रत्न बहुत भाग्यशाली होता है. इस रत्न के प्रभाव से जीवन में नए अवसरों की प्राप्ति होती है. रत्न शास्त्र की मानें तो मेष, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को यह रत्न पहनने से बचना चाहिए. इस रत्न को पहनने के लिए गुरुवार का दिन शुभ माना गया है. ऐसे में गुरुवार के दिन इस रत्न को गंगाजल से शुद्ध कर बाईं कलाई पर धारण करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: क्या आपकी तरक्की को रोक रहे हैं शनि और राहु-केतु? इस एक रत्न को पहनते ही पलट जाएगी किस्मत

टाइगर आई (Tiger Eye)

रत्न शास्त्र के मुताबिक, टाइगर आई आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बेहद खास है. कहा जाता है कि इस रत्न को पहनने से अटके हुए काम बनने लगते हैं. इसके अलावा इस रत्न के प्रभाव से जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है. रत्न शास्त्र के अनुसार, टाइगर आई वृषभ, तुला, मकर, कुंभ और कन्या राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं है. इस रत्न को रविवार या मंगलवार के दिन धारण करना शुभ होता है. इसे दाएं हाथ की अनामिका उंगली या गले में लॉकेट के रूप में धारण किया जा सकता है. 

जेड स्टोन (Jade) 

रत्न शास्त्र में जेड स्टोन को सफलता का प्रतीक माना गया है. इसके अलावा इस रत्न के प्रभाव से फिजूलखर्ची पर लगाम लग जाता है. इतना ही नहीं, यह रत्न घर में सुख-शांति के लिए भी खास है. इस रत्न को बुधवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करना शुभ माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के जातकों को बिना सलाह यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इन राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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