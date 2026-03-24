Gem Astrology: जॉब में मनचाही सफलता के लिए धारण करें ये 3 शक्तिशाली रत्न, रातों-रात बदल सकते हैं किस्मत के सितारे

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में ग्रहों से जुड़े प्रत्येक रत्न का अपना महत्व है. यही वजह है कि जब किसी जातक की कुंडली में ग्रह से जुड़े दोष होते हैं, तो उन्हें संबंधित रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है. कहा जाता है कि रत्नों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मौजूद होती है, जो ग्रहों के साथ मिलकर जातक को शुभता प्रदान करते हैं. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग नौकरी से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हैं. हालांकि, ऐसा नहीं है कि वे ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए उपाय नहीं करते. लेकिन कई बार कुछ उपाय भी कारगर साबित नहीं होते. इसलिए रत्न शास्त्र के जानकार कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर अनुकूल रत्न धारण करने के लिए कहते हैं. रत्न शास्त्र के अनुसार, कुछ रत्न ऐसे हैं, जो नौकरी में मनचाही तरक्की दिला सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन 3 शक्तिशाली रत्नों के बारे में.

टाइगर आई

पीली और काली धारियों वाला यह रत्न दिखने आकर्षक होने के साथ-साथ बेहद प्रभावशाली भी है. रत्न शास्त्र में इसे हिम्मत का रत्न माना जाता है. यह रत्न मानसिक परेशानियों को दूर करने में बेहद सहायक माना गया है. ऐसे में अगर आप भी करियर में तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो यह रत्न आपके लिए वरदान साबित हो सकता है.

ग्रीन जेड

हरे रंग का यह रत्न शुभता को आकर्षित करने वाला माना गया है. रत्न शास्त्र के मुताबिक, यह रत्न न सिर्फ मान-सम्मान में वृद्धि करता है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है. इस रत्न को धारण करने से कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बना रहता है और लक्ष्य के प्रति समर्पण बना रहता है.

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नीलम

नीले रंग का यह बेशकीमती रत्न न्याय के देवता शनि का प्रतिनिधित्व करता है. रत्न शास्त्र के अनुसार, नीलम सबसे तेजी से असर दिखाने वाला पत्थर है. यह शनि के अशुभ प्रभाव को कम कर रंक को राजा बनाने की क्षमता रखता है. नीलम हर किसी को सूट नहीं करता, इसलिए इसे धारण करने से पहले किसी जानकार की सलाह लेना बेहद जरूरी माना गया है.

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पन्ना

रत्न शास्त्र के अनुसार, हरा पन्ना व्यापार और नौकरी दोनों में सफलता दिलाने में मददगार होता है. ऐसे में कुंडली के बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए इसे बुधवार के दिन धारण करना सबसे उत्तम रहेगा. पन्ना पहनते समय ध्यान रखें कि इसके साथ पुखराज, मूंगा या मोती धारण न करें, क्योंकि इनका आपसी मेल नुकसानदेह हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)