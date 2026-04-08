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Hindi Newsधर्मGem Astrology: गुरुवार को पुखराज पहनने से होते हैं ये बड़े फायदे, मगर 6 राशि वाले भूलकर भी ना लगाएं हाथ

Gem Astrology: गुरुवार को पुखराज पहनने से होते हैं ये बड़े फायदे, मगर 6 राशि वाले भूलकर भी ना लगाएं हाथ

Yellow Sapphire Benefits: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति देव को समर्पित होता है. ऐसे में अगर कुंडली में गुरु ग्रह से संबंधित किसी प्रकार का दोष रहता है, तो इस दिन पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन पुखराज पहनने से क्या फायदे होते हैं और किन 6 राशि के जातकों को यह रत्न नहीं पहनना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 08, 2026, 09:09 PM IST
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Gem Astrology: गुरुवार को पुखराज पहनने से होते हैं ये बड़े फायदे, मगर 6 राशि वाले भूलकर भी ना लगाएं हाथ

Gem Astrology: रत्न शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक रत्न में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो संबंधित ग्रह दोष को दूर करने में मदद करता है. रत्न शास्त्र के मुताबिक, बृहस्पति ग्रह की शुभता को प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन पुखराज धारण करना बेहद शुभ है. कहा जाता है कि जिन जातकों पर बृहस्पति देव की कृपा रहती है, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की होती है. यह रत्न कुंडली के ग्रह दोष को दूर करने, दांपत्य जीवन की करवाहटों से मुक्ति दिलाने और जीवन में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए बेहद कारगर है.  रत्न शास्त्र में पुखराज को धारण के लिए विशेष नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन पुखराज धारण करने से क्या फायदे होते हैं और यह रत्न किन 6 राशि के जातकों को नहीं धारण करना चाहिए. 

पुखराज चमकाता है करियर और व्यापार

पुखराज को जीवन में उन्नति का कारक माना जाता है. ऐसे में अगर आपके कार्यक्षेत्र में लंबे समय से रुकावटें आ रही हैं या आप पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यह रत्न आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकता है. बृहस्पति का यह रत्न निर्णय लेने की क्षमता में सुधार कर करियर को सही दिशा देता है.

जीवन में आती है आर्थिक संपन्नता

शास्त्रों में बृहस्पति को धन और वैभव का स्वामी माना कहा गया है. पुखराज पहनने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है. ऐसे में जो लोग लगातार कठिन परिश्रम के बावजूद धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह रत्न सौभाग्य लेकर आता है और आमदनी के नए स्रोत बनाता है.

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बढ़ता है आत्मविश्वास

जिन लोगों को भीड़ में बोलने में हिचकिचाहट होती है या जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, उनके लिए पुखराज वरदान साबित होता है. यह मानसिक शांति प्रदान करता है और एकाग्रता को बढ़ाकर व्यक्तित्व में निखार लाता है.

वैवाहिक सुख में होती है वृद्धि

रिश्तों में मधुरता लाने के लिए पुखराज अत्यंत लाभकारी है. मान्यताओं के अनुसार, जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो या जिनके वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी हो, उन्हें पुखराज धारण करने से लाभ मिलता है. यह रत्न आपसी समझ और प्रेम को बढ़ाकर जीवन में सकारात्मकता भर देता है.

यह भी पढ़ें: कंगाल को भी करोड़पति बना सकते हैं ये 7 रत्न, कर्ज से भी मिलती है मुक्ति

किन 6 राशि वालों को नहीं पहनना चाहिए पुखराज?

रत्न शास्त्र के जानकारों की मानें तो पुखराज हर किसी के लिए फलदायी नहीं होता. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कुछ विशेष राशियों के स्वामियों के साथ गुरु का संबंध मित्रवत नहीं होता, इसलिए उन्हें इसे पहनने से बचना चाहिए. रत्न शास्त्र कहता है कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को पुखराज अनुकूल नहीं होता. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में इन राशि के जातक ज्योतिषी से सलाह लेकर इसे धारण कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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