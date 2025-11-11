Gem Astrology: व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, जीवन में आएगी स्थिरता, धारण करें शक्तिशाली ब्लैक स्टोन

Gem Astrology: रत्न शास्त्र के अनुसार, जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा और शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए काला हकीक (Black Hakik Stone) धारण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है. यह रत्न न सिर्फ शनि के दोषों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में सौभाग्य, सफलता और स्थिरता भी प्रदान करता है. माना जाता है कि इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन से तमाम कष्ट दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि व्यापार मुनाफा बढ़ाने और जीवन में स्थिरता के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए.

ब्लैक हकीक धारण करने के नियम

काला हकीक रत्न को चांदी की अंगूठी या लॉकेट में धारण किया जा सकता है. कम से कम 8 या 10 रत्ती का रत्न शुभ फलदायी माना जाता है. इस रत्न को शनिवार के दिन या शनि नक्षत्र के समय शाम के दौरान धारण करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है.धारण करने से पहले इसे दूध और गंगाजल से शुद्ध अवश्य करें. रत्न पहनने से पहले शनि के 108 बीज मंत्र का जाप करना शुभ फल प्रदान करता है.

किन राशियों के लिए है उपयुक्त

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वाले जातक काला हकीक धारण कर सकते हैं. जबकि, मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों को इस रत्न को धारण करने से बचना चाहिए.

काला हकीक धारण करने के फायदे

यह रत्न शनि के प्रकोप को शांत करता है और अशुभ प्रभावों को कम करता है.गृह-क्लेश और मानसिक तनाव से राहत मिलती है. यह व्यक्ति को बुरी नजर, तंत्र-मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है. इस रत्न के प्रभाव से धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा दुर्भाग्य दूर होता है. काला हकीक धारण करने से आध्यात्मिकता और आत्मबल में भी वृद्धि होती है.

