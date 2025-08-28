Gem Astrology: क्या मेष राशि के लोग पहन सकते हैं हीरा? जानें इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली रत्न
Gem Astrology: क्या मेष राशि के लोग पहन सकते हैं हीरा? जानें इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली रत्न

Gem Astrology Lucky Gemctone for Aries: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक राशि के लिए अनुकूल और भाग्यशाली रत्नों का उल्लेख मिलता है. आइए जानते हैं कि क्या मेष राशि के जातक हीरा पहन सकते हैं और इस राशि के लिए कौन सा रत्न भाग्यशाली होता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:37 PM IST
Gem Astrology: क्या मेष राशि के लोग पहन सकते हैं हीरा? जानें इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली रत्न

Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का विशेष महत्व बताया गया है. जब ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं, तो जीवन में बाधाएं, आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इन समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिषाचार्य विशेष रत्न धारण करने की सलाह देते हैं. लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेना जरूरी है, नहीं तो इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है. आइए जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए कौन से रत्न शुभ माने जाते हैं.

मेष राशि के जातक हीरा पहन सकते हैं या नहीं

मेष राशि वालों के लिए हीरा बेहद शुभ रत्न माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यता है कि हीरा धारण करने से जातक की किस्मत चमकती है और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है. हीरा आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता है और करियर में सफलता दिलाने वाला रत्न है. इसके साथ ही यह आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को भी बढ़ाता है.

मेष राशि के लोग धारण कर सकते हैं ये रत्न

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं. हीरे के अलावा इस राशि के लोग ब्लड स्टोन, नीलम, पुखराज और मणि जैसे रत्न भी धारण कर सकते हैं. इन रत्नों को पहनने से जातक के व्यक्तित्व में निखार आता है और मानसिक शांति भी बनी रहती है.

मेष राशि वालों के लिए मूंगा है सबसे शुभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूंगा (Coral) मेष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रत्न है. इसे पहनने से जातकों को धन, वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है. यह रत्न स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है. मूंगा पहनने से व्यक्ति के रिश्तों में सुधार आता है और जीवन में स्थिरता मिलती है.

यह भी पढ़ें: Gen-Z जातक करियर की रुकावटों दूर करने के लिए धारण करें ये रत्न, जल्द पलटेगी तकदीर

कैसे और कब पहनें मूंगा?

मेष राशि वाले जातकों को मूंगा दाएं हाथ की तर्जनी या कनिष्ठा अंगुली में धारण करना चाहिए. लाल रंग का मूंगा मंगलवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है. इससे मंगल ग्रह के दोष कम होते हैं और जातक को मंगल का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

gem astrology

