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Gem Astrology: पन्ना और पुखराज को एकसाथ पहन सकते हैं या नहीं, जान लें नियम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Panna and Pukhraj Wearing Rule: रत्न शास्त्र में गुरु के लिए पुखराज और बुध के लिए पन्ना रत्न का जिक्र किया गया है. लेकिन, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या पन्ना और पुखराज को एक साथ पहन सकते हैं. ऐसे में आइए रत्न शास्त्र के मुताबिक जानते हैं कि पन्ना और पुखराज को एक साथ पहन सकते हैं या नहीं और इसके लिए जरूरी नियम क्या है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 15, 2026, 08:01 PM IST
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Gem Astrology: पन्ना और पुखराज को एकसाथ पहन सकते हैं या नहीं, जान लें नियम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति की शुभता को प्राप्त करने के लिए पुखराज रत्न धारण किया जाता है. जबकि, पन्ना बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. कहा जाता है कि आर्थिक तंगी को दूर करने, दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए और करियर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए पीला पुखराज बेहद खास होता है. वहीं, अगर किसी जातक को व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, या उसका कारोबार ठप्प पड़ा है और धन की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे में रत्न शास्त्र के जानकार पन्ना रत्न धारण करने की सलाह देते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या पन्ना और पुखराज को एकसाथ पहन सकते हैं? ऐसे में आइए रत्न शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि पन्ना और पुखराज को एकसाथ पहना जा सकता है या नहीं.

पन्ना और पुखराज एकसाथ पहने या नहीं

पुखराज देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधि रत्न है. रत्न ज्योतिष के अनुसार, पुखराज के साथ पन्ना या हीरा भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इन रत्नों की आपसी शत्रुता के कारण जीवन में अशांति और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं. ऐसे में जब कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में हो, तब पुखराज पहनना भाग्य उदय करने वाला माना जाता है. पुखराज को गुरुवार के दिन, पुष्य नक्षत्र में धारण करना सर्वश्रेष्ठ होता है. इसके लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि और सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना गया है. ध्यान रहे कि पुखराज एक शक्तिशाली रत्न है, इसलिए बिना किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह के इसे धारण न करें, नहीं तो यह लाभ के स्थान पर हानि भी पहुंचा सकता है.

पन्ना रत्न से जुड़े नियम व सावधानियां

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पन्ना बुध ग्रह का रत्न है. बुध ग्रह को बुद्धि और व्यापार का कारक माना गया है. इसलिए हमेशा पारदर्शी और शुद्ध पन्ना ही धारण करें. नकली, धब्बेदार, सुनहरे रंग वाले या टूटे-फूटे पन्ने को धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा रत्न आर्थिक हानि और मान-सम्मान में कमी का कारण बन सकता है. अगर बुध की महादशा चल रही हो या बुध कुंडली के 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, तो पन्ना धारण करने से परहेज करना चाहिए. रत्न ज्योतिष के अनुसार, मिथुन और कन्या लग्न के जातकों के लिए पन्ना पहनना विशेष रूप से लाभकारी होता है. इसके अलावा अगर कुंडली में बुध मीन राशि (नीच राशि) में होकर अशुभ फल दे रहे हों, तो भी योग्य ज्योतिषी की सलाह पर पन्ना धारण किया जा सकता है.

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यह भी पढ़ें: छात्रों के लिए वरदान है ये रत्न, करियर और शिक्षा में मिलती है अपार सफलता

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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