Cancer Zodiac Gemstone: मुश्किलें होंगी खत्म, शुरू होगा सुनहरा दौर! कर्क राशि वाले जरूर धारण करें 3 चमत्कारी रत्न

Cancer Zodiac Lucky Gemstone: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कर्क राशिचक्र की चौथी राशि है. इस राशि का स्वामी चंद्रमा होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए 5 भाग्यशाली रत्नों के बारे में, जो उन्हें अपार सफलता दिला सकते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:36 PM IST
Cancer Zodiac 3 Lucky Gemstones: ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को राशिचक्र की सबसे संवेदनशील और भावुक राशि माना गया है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस राशि का स्वामी चंद्रमा है. वेदों में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है. इसलिए कर्क राशि के जातक स्वभाव से बहुत मिलनसार और स्नेही होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपने गुस्से पर नियंत्रण पाना और आत्मविश्वास की कमी से जूझना है. अक्सर इस राशि के जातक कठिन परिस्थितियों में जल्दी हिम्मत हार जाते हैं. रत्न शास्त्र के अनुसार, अगर कर्क राशि के लोग सही रत्न धारण करें, तो वे न सिर्फ अपने स्वभाव को संतुलित कर सकते हैं बल्कि करियर और वैवाहिक जीवन की बाधाओं को भी पार कर सकते हैं. आइए जानते हैं उन 3 शक्तिशाली रत्नों के बारे में, जो कर्क राशि वालों की जिंदगी संवारने में मददगार साबित हो सकते हैं. 

माणिक रत्न (Ruby Gemstone)

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, माणिक रत्न सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है. हालांकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, लेकिन माणिक धारण करना उनके लिए कई मायनों में लाभकारी होता है. जो जातक नौकरी या व्यवसाय में बाधाएं महसूस कर रहे हैं, उनके लिए माणिक एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. यह रत्न जातक की एकग्रता को बढ़ाता है, जिससे सफलता आसान होती है. बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह रत्न विशेष है क्योंकि यह जोखिम लेने का साहस पैदा करता है. मुख्यरूप से पुरुषों के लिए यह रत्न आत्मबल बढ़ाने का काम करता है. साथ ही, किसी भी बड़ी दुर्घटना या नकारात्मक प्रभाव से बचाने में मदद करता है. इस रत्न को रविवार के दिन सूर्योदय के वक्त धारण करना शुभ होता है. 

मोती रत्न (Pearl Gemstone)

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चूंकि कर्क राशि का अधिपति ग्रह चंद्रमा है, इसलिए मोती इस राशि का सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है. कर्क राशि वालों को अक्सर छोटी-छोटी बातों पर तेज गुस्सा आता है. ऐसे में मोती धारण करने से मन शांत रहता है और भावनाओं पर नियंत्रण बना रहता है. इसके अलावा यह रत्न जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक विचारों का संचार करता है. कर्क राशि की महिलाओं के लिए मोती पहनना उनके सौभाग्य को जगाता है. मोती को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष को धारण करना चाहिए. इसे धारण करने के लिए सोमवार का दिन विशेष शुभ माना गया है.

यह भी पढ़ें: मंगल दोष से मुक्ति और अपार साहस देता है मूंगा, जानिए किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं?

लाल मूंगा (Red Coral Gemstone)

लाल रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक है और लाल मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है. कर्क राशि वालों के लिए यह रत्न शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है. अगर कोई इंसान खुद को मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करता है, तो लाल मूंगा उन्हें नई ऊर्जा से भर देता है. इसके अलावा जो जातक खेल या सेना जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए मूंगा धारण करना किसी चमत्कार से कम नहीं है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूंगा को मंगलवार के दिन गंगाजल या दूध से शुद्ध करके धारण किया जा सकता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

