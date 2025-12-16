Mangal Ratna: मंगल दोष से मुक्ति और अपार साहस देता है मूंगा, जानिए किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं?

Benefits of Wearing Coral: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो मंगल ग्रह का शक्तिशाली रत्न मूंगा हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता. इस रत्न को पहनने से पहले विशेष नियमों का ध्यान रखना जरूरी माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मूंगा किसके लिए शुभ है और यह रत्न किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए.
Coral Gemstone Benefits: रत्न शास्त्र के अनुसार, हर रत्न की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है. इनमें मूंगा को अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया है क्योंकि यह सौरमंडल के सेनापति 'मंगल' ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. मंगल साहस, शक्ति और ऊर्जा का कारक है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर मूंगा सही विधि से पहना जाए, तो यह सोए हुए भाग्य को जगा सकता है. जबकि, अगर मंगल का यह रत्न किसी को सूट ना करे तो इसका दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है. कहा जाता है कि मंगल के खतरनाक प्रभाव से दांपत्य जीवन में तबाही आ सकती है. इसलिए मंगल के इस रत्न को बेहद सावधानी के साथ धारण किया जाता है. आइए जानते हैं कि मंगल का रत्न मूंगा किन राशि वालों के लिए वरदान साबित होता है और किन राशि के जातकों को यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए.
मूंगा धारण करने के 3 सबसे बड़े फायदे
आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता: मूंगा पहनने का सबसे पहला और बड़ा असर व्यक्ति के आत्मविश्वास पर पड़ता है. यह मन के डर को खत्म कर निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करता है. जो लोग मानसिक कष्टों में रहते हैं, उनके विचारों में स्पष्टता आती है.
साहस और शारीरिक ऊर्जा- मंगल ग्रह शारीरिक शक्ति का प्रतीक है. मूंगा पहनने से आलस्य दूर होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है. खिलाड़ियों, पुलिस, सेना और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए यह रत्न किसी वरदान से कम नहीं है.
करियर और शिक्षा में उन्नति - रत्न शास्त्र के अनुसार, मूंगा करियर में आ रही बाधाओं को दूर करता है. खासतौर पर छात्रों के लिए यह एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है. यह कंपटीशन और कठिन चुनौतियों का सामना करने का साहस प्रदान करता है.
किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए मूंगा?
मूंगा जितना शक्तिशाली है, उतना ही संवेदनशील भी. ज्योतिषियों के अनुसार, मंगल के शत्रु ग्रहों से शासित राशियों को मूंगा धारण करने से बचना चाहिए, नहीं तो यह लाभ की जगह भारी नुकसान पहुंचा सकता है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को मूंगा पहनने से बचना चाहिए. क्योंकि, अगर गलत व्यक्ति मूंगा पहन ले, तो उसे अत्यधिक क्रोध, दुर्घटना का भय या रक्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. बिना ज्योतिष के जानकारों की सलाह के इसे धारण करना 'खतरे की घंटी' हो सकता है.
मूंगा धारण करने की सही विधि
मूंगा का पूरा फल तभी मिलता है जब इसे सही नियम और शुद्धता के साथ पहना जाए. इस रत्न को सोने, चांदी या तांबे की अंगूठी में जड़वाना सबसे शुभ होता है. जबकि, मूंगे की अंगूठी को हमेशा दाएं हाथ की अनामिका (Ring Finger) में पहनना चाहिए. मूंगा रत्न धारण करने के लिए मंगलवार का दिन और सूर्योदय के बाद का समय सबसे उत्तम माना गया है. मूंगा पहनने से पहले अंगूठी को कच्चे दूध और गंगाजल के मिश्रण से शुद्ध करें. इसके बाद "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" मंत्र का जाप करते हुए इसे धारण करें.
