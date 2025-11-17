Gem Astrology: करियर में जबरदस्त तरक्की देगा ये लाल रत्न, धारण करते ही दिखने लगता है चमत्कारी असर

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में मूंगा (Red Coral) को अत्यंत प्रभावशाली रत्न माना गया है. कहा जाता है कि सही रत्न व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी कम कर सकता है. मूंगा विशेष रूप से मंगल ग्रह से जुड़ा होता है. यदि कुंडली में मंगल अशुभ या कमजोर स्थिति में हो, तो यह रत्न कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मूंगा किन लोगों के लिए शुभ है, इसके क्या फायदे हैं और इसे धारण करने का सही तरीका क्या है और इसे किन राशि के जातकों को धारण नहीं करना चाहिए.

मूंगा पहनने के फायदे

मंगल ग्रह को करता है मजबूत- मूंगा सीधे मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर हो, उन्हें यह रत्न विशेष लाभ देता है.

बढ़ाता है आत्मविश्वास- रत्न विशेषज्ञों के अनुसार, मूंगा पहनने से व्यक्ति का आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है. यह मानसिक शक्ति में सुधार करता है और संकोच दूर करता है.

निर्णय लेने की क्षमता होती है मजबूत- मूंगा पहनने वाले व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है. दिमाग में स्पष्टता आती है, जिससे जीवन से जुड़े बड़े फैसले लेना आसान हो जाता है.

छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी- ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने में यह रत्न खास मदद करता है. इसलिए छात्रों को अक्सर मूंगा धारण करने की सलाह दी जाती है.

साहस और ऊर्जा प्रदान करता है- मूंगा शारीरिक व मानसिक दोनों तरह की शक्ति बढ़ाता है. यह रत्न व्यक्ति में साहस, इच्छा-शक्ति और पराक्रम को मजबूत करता है.

करियर में प्रगति- मूंगा धारण करने से करियर में स्थिरता के साथ-साथ उन्नति के अवसर भी बढ़ते हैं. विशेषकर प्रतियोगी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को यह अधिक लाभ देता है.

किन लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए?

मूंगा अत्यंत शक्तिशाली रत्न है, इसलिए इसे बिना ज्योतिषीय सलाह के पहनना नुकसानदायक भी हो सकता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को मूंगा धारण करने से बचना चाहिए. क्योंकि इनके स्वामी ग्रह मंगल के अनुकूल नहीं होते. गलत राशि या गलत योग में मूंगा धारण करने से नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

मूंगा पहनने का सही तरीका

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूंगा रत्न को सोना, चांदी या तांबा धातु में जड़वाकर धारण करना शुभ होता है. इन धातुओं में इस रत्न का सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है. अंगूठी धारण करने से पहले मूंगा को कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध करना जरूरी है.मूंगा पहनने का सबसे शुभ दिन मंगलवार है. इस रत्न को शुभ मुहूर्त में सुबह के समय दाएं हाथ ही अनामिका (रिंग फिंगर) में धारण करना चाहिए.

